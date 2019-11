Hinter den Kulissen wuselt das Aktion 100.000-Team bereits seit Wochen. Peter Behrendt karrt schmucke Sixties-Gartenmöbel an, Elke Faul telefoniert Gutscheine für Tandemsprünge rein, Gerhard Gutzer tüftelt an der Logistik. Mittendrin wirbelt Praktikant Moritz Schwertschlager als Mann für alle Fälle – ganz in Diensten von Aktionsleiter Karl Bacherle.

Fernab des Medienhauses legt sich Alexander Geisteuer schwer ins Zeug: er pinselt an einem Po. Den Chef von „dekokreativ“ hat die Vergangenheit im Dekoteam der Firma Abt eingeholt, die eine Ikone der legendären Warenpräsentation spendete. Besondere Kennzeichen der sich bückenden Gärtnerin: kapitales Hinterteil, üppiger Busen, viele Blessuren. Geisteuer hat ihren Genickbruch geheilt und frischt nun mit blauer Farbe den Rock auf. Ihr Schaufensterkollege, der Kellner im Frack mit dem Gesicht des HB-Männchens aus der Zigarettenwerbung, ist bereits von seinem Nasenbruch genesen.

Geisteuer macht die Arbeit vielleicht auch ein bisschen für Dieter Schlottermüller, phantasievoller Kopf der früheren Abt-Kreativabteilung. Er ist der Schöpfer der beiden Originale, hat sie vor rund 20 Jahren mit viel Draht und Pappmaché erschaffen. „Ich hab’ einfach eine Bäuerin nachgeformt, die ich mal in ihrem Gärtle gesehen habe“, erzählt der Rentner. Der gebürtige Franke, Spitzname „Schlott“, hatte ursprünglich Modelleur werden wollen. Das sieht man seinen mit viel Liebe gemachten Kunstwerken an. Der Kellner bekommt sogar noch etwas ganz Persönliches mit: Sein original Schaufenster-Outfit, „Schlotts“ gestreiften Bademantel. Frisch gewaschen.

Auch sonst hat sich das Angebot gewaschen. Natürlich bietet die Auktion wieder das beliebte Basis-Sortiment. Dazu gehören Magnum-Flaschen Bier von Gold Ochsen, Gutscheine vom Drogeriemarkt Müller, Gardena-Gartengeräte, Holzarbeiten der Werkstätten von Rehaverein, Lebenshilfe und Anderer Baustelle. Und für alle, die auf die Lebensmittel-Pakete mit Joghurt, Nüssen und mehr scharf sind: auch die sind wieder zu haben.