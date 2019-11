Ja, ist denn schon wieder Zeit für die Aktion 100 000 und Ulmer helft? Jawohl, es geht wieder los! Für mich als Schirmherr der Aktion ist das in diesem Jahr einer der schönsten Momente überhaupt. Die letzten Monate waren geprägt von der Diskussion über den Zerfall der Gesellschaft, von Strukturen, die sich auflösen, von einem Mangel an Empathie und Solidarität. In Ulm und in der ganzen Region ist es aber anders: Wieder werden Zehntausende ihre Hilfsbereitschaft für Menschen in Not zeigen, sie werden sich engagieren in sehr großen und ganz kleinen Projekten, um Geld zu sammeln. Nicht für irgendein fernes Ziel, sondern für jene in der Nachbarschaft, denen es nicht gut geht. Deshalb ist die Aktion 100 000 für mich der Beweis, dass Gemeinschaft in unserem Land kein leeres Wort ist. Und das ist einfach ein Grund zur Freude. Also machen Sie mit, es lohnt sich ganz bestimmt für uns alle!



Ulrich Becker

Schirmherr und Chefredakteur der SÜDWEST PRESSE