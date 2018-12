Weihnachts- Bonbons Aktion 100 000: 1500 Schecks sollen Freude schenken

Birgit Eberle

Autogrammstunde der besonderen Art: Wenige Tage vor Weihnachten greift Karl Bacherle, Organisationsleiter der Aktion 100 000 und Ulmer helft immer zum Stift, um hunderte von Schecks auszustellen. In diesem Jahr waren es etwa 1500, die losgeschickt worden sind. Sie sollen Menschen, die es finanziell nicht dicke haben, ein schönes Weihnachtsfest bereiten.

Die nächsten Schecks werden Mitte Januar an besonders Hilfsbedürftige überreicht, deren Schicksal wir in den vergangenen Wochen extra vorgestellt hatten. Anfang Februar gibt es dann die dritte und letzte Geldübergabe an fast 100 soziale Projekte und Institutionen.