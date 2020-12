Irgendwann ist die Luft raus“, sagt Maria B. (Name geändert). Und genau an dem Punkt ist sie jetzt angelangt. Sie und ihre schwerstbehinderte Tochter Romy (48) fühlen sich ans Haus gebunden. Nicht nur wegen des Lockdown, sondern womöglich auf lange Sicht, fürchtet die Mutter. Denn auf ihr altes Auto sei kein Verlass mehr, und ohne fahrbaren Untersatz sitzt Romy an ihrem Wohnort auf dem Land fest.

Dabei ist die 48-Jährige, die von Geburt an schwerstbehindert ist und seit 30 Jahren in einer Werkstatt für Behinderte arbeitet, äußerst unternehmungslustig. Bevor die Pandemie auch ihr Leben völlig verändert hat, machte sie gerne Ausflüge zusammen mit ihrem Freund. Mit dem Zug fuhren sie meist zu einem spontan gewählten Ziel.

Hindernisse im Weg

Doch es kam nicht selten vor, dass die beiden Menschen mit Behinderung strandeten, zum Beispiel wenn sie wegen Verspätung eines Zuges den Anschluss nicht erreichten oder Busse im Schienenersatzverkehr nicht barrierefrei waren. Dann fuhr Maria B. mit dem Auto los und holte die beiden ab. Sie sei ohnehin „immer in Habachtstellung“ gewesen, wenn das Paar unterwegs war, sagt sie. Auch zum nächstgelegenen, etwa zehn Kilometer entfernten rollstuhlgerechten Bahnhof musste sie ihre Tochter immer mit dem Auto bringen.

Für Romy bedeutet das selbstständige Reisen ein kleines, aber wichtiges Stück Unabhängigkeit. Doch im vergangenen Jahr streikte das Auto mehrmals, viel Geld musste für Reparaturen investiert werden. „Ich habe jedes Mal Angst, dass das Auto die Fahrt nicht überlebt“, sagt Maria B. Und demnächst ist der Tüv fällig. Vor etwa zehn Jahren kaufte die Familie den gebrauchten Renault, ließ ihn mit einer Rollstuhlrampe ausrüsten und behindertengerecht umbauen.

Auch diese Konstruktion hat mit den Jahren gelitten. Unter anderem klemmt der Rolli-Sicherheitsgurt. Um ihn zu befestigen, müsse sich Maria B. schwer verrenken, erzählt ihre Tochter. „Sie quetscht sich ins Auto rein, dass sie fast auf mir draufsteht, und dann schießt es ihr ins Kreuz rein“, schildert Romy die Prozedur. Außerdem falle die Heckklappe immer herunter, „und Mama kann sie nicht halten und mich gleichzeitig schieben“.

Immer näher rücke der Zeitpunkt, an dem ein neues Fahrzeug angeschafft werden muss, fürchten die Frauen. Romys Eltern beziehen kleine Renten. Maria B., die bei Romys Geburt erst 20 Jahre alt war, zog außer ihren beiden Töchtern drei Pflegekinder groß. „Denn ich musste ja wegen Romy sowieso daheim bleiben“, erklärt die Mutter.



Auto viel zu teuer

Mit viel Eigenleistung baute das Ehepaar ein Haus. Der Vater (71) hat drei Herzinfarkte hinter sich und konnte nur bis 2002 arbeiten. Geld auf die Seite zu legen, war da nicht drin. Daher stellt der Kauf eines neuen Autos die Familie vor ein großes Problem:

Die behindertengerechte Ausstattung kostet laut Maria B. etwa 10 000 Euro. Dafür habe das Landratsamt zwar einen Zuschuss in Aussicht gestellt, sofern das Fahrzeug nicht älter als drei Jahre sei.

Familie im Dilemma

Doch das könnte sie sich nie und nimmer leisten. Kaufe sie aber ein älteres gebrauchtes Auto, müsse sie die Rampe komplett selbst bezahlen, beschreibt sie das Dilemma. Das belaste die ganze Familie und insbesondere Romy, die auch im Lockdown gezwungen ist, „immer mit dem Rolli im Kreisle zu fahren“, wie sie sagt, und schon jetzt genug davon hat.