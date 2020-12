Joshua (2) spielt ganz friedlich mit der Kehrschaufel und verteilt mit dem Besen die Krümel am Boden. Er ist beschäftigt, während sich seine Mama mit dem Besuch unterhält. Der Kleine „ist ein wahrer Sonnenschein“, sagt Carmen P. (Name geändert). Sie wusste nicht, dass sie mit ihm schwanger war, als die Partnerschaft mit dem Vater ihrer damals noch drei Kinder in die Brüche ging.

Partner lässt Frau im Stich

Der Mann, der zuvor eine feste Stelle gehabt und gut verdient habe, sei arbeitslos geworden, weil er sich nicht rechtzeitig krankgemeldet habe, erzählt Carmen P. Auch sonst kümmerte er sich um nichts, sodass sie sich letztlich trennten. Er meldete sich auch nicht um, als er aus der gemeinsamen Wohnung ausgezogen war. Das Problem: Er war zusammen mit Carmen P. im Mietvertrag eingetragen. Deshalb habe ihr das Jobcenter keine Hilfe zum Lebensunterhalt gewährt mit der Begründung, dass sie ja mit ihrem Partner zusammenlebe.

„Carmen P. war zu diesem Zeitpunkt sehr depressiv und wusste sich nicht zu helfen“, sagt die sozialpädagogische Familienhelferin Brigitte Schmid vom ASB Neu-Ulm, die sich heute um die 31-Jährige kümmert. Damals war Carmen P. auf sich gestellt und mit der Situation völlig überfordert. Mietschulden häuften sich an, der inzwischen vierfachen Mutter wurde die Wohnung gekündigt. Ihr und den Kindern drohte die Obdachlosigkeit.

Mutter schläft in Wohnküche

Mit behördlicher Hilfe kam sie in einem Haus unter, das eigentlich als Unterkunft für Geflüchtete errichtet worden war. Darüber ist sie sehr froh. Doch die Wohnung ist ein Provisorium und höchstens als Übergang geeignet. Die Mutter schläft in der spartanisch eingerichteten Wohnküche auf der Couch, die Stockbetten der Kinder stehen in den zwei kleinen Zimmern. Stauraum gibt es überhaupt keinen. Die Wiese und viel Grün direkt am Haus allerdings waren zumindest im Sommer ein Vorteil, den Carmen P. sehr zu schätzen wusste.

Auto kaputt

Doch auf Dauer und in der kalten Jahreszeit sind die beengten Verhältnisse kritisch, auch wenn die Kinder für ihr Alter sehr verständig sind. Der Kindergarten, den die drei „Großen“ (3, 4 und 6 Jahre) besuchen, liegt in einem anderen Ortsteil. Daher war Carmen P. froh, als ihre Eltern ihr ein altes Auto zur Verfügung stellten. „Bei vier Kindern brauchst du das“, sagt die 31-Jährige. Vor allem für Großeinkäufe und um die Kinder bei schlechtem Wetter in den Kindergarten zu bringen, da der Bus nicht immer pünktlich sei. Doch bald fielen die ersten Reparaturen an. „Eigentlich sind es Kleinigkeiten“, sagt Carmen P. 150 Euro waren fällig, als sich die Scheibe an der Fahrerseite nicht mehr schließen ließ. Ein kaputter Scheibenwischer-Motor musste für 350 Euro ausgetauscht werden. Inzwischen summierten sich die Werkstattkosten auf 1500 Euro – für Carmen P. eine astronomische Summe.

Ihre Eltern, die selbst kaum Rücklagen haben, können nicht aushelfen. „Sie unterstützen meine Schwägerin“, sagt Carmen P. und hält mit Mühe die Tränen zurück, als sie weiterspricht: Im Sommer starb ihr Bruder, Vater von drei Kindern, bei einem Arbeitsunfall. Bis alle Anträge bewilligt sind, greifen die Eltern von Carmen P. der Witwe so gut es geht unter die Arme. Die Familie hält zusammen, das haben auch schon die Kinder gelernt. Es sei ganz selbstverständlich, dass die Großen an den Kleinen denken und für ihn sorgen.

Kein Wunder, dass Joshua so zufrieden ist und so geduldig wartet, bis er seine Mama wieder ganz für sich hat – zumindest so lange, bis die Geschwister heimkommen. Die hätten das Privileg ja auch mal genossen, sagt die Mutter und nimmt ihren Sonnenschein auf den Schoß.