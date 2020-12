Der adventliche Pop-up-Store von Susanne Grimmeiß und Birgit Springer im Ulmer Hafenbad hat Aktion 100 000-Organisationsleiter Karl Bacherle dazu animiert, sich bei den beiden Frauen als „Benefiz-Untermieter“ anzubieten. Und so kann am Samstag, 5. Dezember, dort Nützliches und Schönes gekauft werden. Das Gesicht an der Kasse ist das selbe wie das in der Aktionshütte auf dem Ulmer Weihnachtsmarkt: Gisela Stöger wird von 10 bis 16 Uhr im Pop-up-Store eine Art „Minimini-Hütte“ betreuen. Zu haben sind neben selbstgebackenen Plätzchen und Christstollen von der Bäckerei des Regionalen Ausbildungszentrums auch Wurstwaren und Marmelade aus der Produktion vom Kloster Untermarchtal. Außerdem sind verschiedene Weihnachtsboxen, prall gefüllt mit Genüssen aus den CAP- und Regiomärkten Ulms im Angebot.

Die von der Aktionshütte auf dem Ulmer Weihnachtsmarkt bekannten handgemachten Kerzen und venezianischen Masken sind ebenso erhältlich und auch originelle Porzellan-Etageren, die von der Bewährungs- und Straffälligenhilfe gebastelt worden sind. Und zu guter Letzt sind auch diverse Artikel aus dem Shop der Aktion 100 000 und Ulmer helft zu haben – wie etwa Holzspatzen und Ulmer Tassen.

Info Der Pop-up-Store im Hafenbad 25 (Eingang Herrenkellergasse) ist am Samstag, 5. Dezember, von 10 bis 16 Uhr geöffnet.