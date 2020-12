Sparen – das sei sie gewohnt, sagt Elfriede H. (Name geändert) und fügt hinzu: „Grießbrei und Kartoffeln genügen mir.“ Zu viel mehr reicht es auch nicht. Von den 180 Euro, die ihr nach Abzug der Fixkosten im Monat bleiben, „lasse ich 50 Euro in der Apotheke liegen“. Regelmäßig leidet die 63-Jährige an Bindehautentzündung und schlimmen Ausschlägen im Gesicht. Viele Medikamente, die sie dafür und gegen Gelenk- und Rückenschmerzen benötigt, sind nicht verschreibungspflichtig, dadurch „läppert sich einiges zusammen“.

Nach einer regelrechten Odyssee durch Praxen und Kliniken habe jetzt eine Hautärztin festgestellt, dass die schmerzhaften Pusteln mit ihrer Leukämie-Erkrankung zusammenhängen. Die Ursache zu kennen, sei immerhin ein kleiner Lichtblick, findet die zierliche Frau. Denn allzu oft habe sie sich von den Medizinern nicht ernstgenommen gefühlt und nur mit viel Mühe nicht aufgegeben.

Sie hat ohnehin viel gekämpft in den vergangenen Jahren. Ihr christlicher Glaube und Freunde hätten sie zwar über viele Schwierigkeiten getragen. „Aber jetzt habe ich schlechte Nerven“, sagt sie. Ihr Leidensweg begann, als ihr Mann arbeitslos wurde. Er lehnte jedes Stellenangebot ab, die Auseinandersetzungen häuften sich. Er wurde gewalttätig, und die Ehe wurde zur Hölle für Elfriede H.

Mehrmals flüchtete sie mit ihrer damals minderjährigen Tochter ins Frauenhaus. Und mehrmals kehrte sie zurück, „weil ich zumindest beim ersten Mal dachte, er kann sich ändern“. Bald war sie zwar aller Illusionen beraubt, aber sie sah zunächst keine Alternative. Doch irgendwann „glaubte ich, dass ich entweder in Schussenried (in der Psychiatrie – d. Red.) lande oder früh sterbe“. Da war ihr klar, dass sie handeln und ihren Mann verlassen muss.

Sie hatte eine Ausbildung als Altenbetreuerin gemacht, fand aber nur Teilzeitstellen. Deshalb jobbte sie zusätzlich als Haushaltshilfe. Für ihre Mietwohnung kaufte sie Möbel auf Raten, nicht auf einen Schlag, sondern nach und nach. „Mir ging´s ja gut mit den vielen Jobs.“ Von der Leukämie merkte sie anfangs wenig. Auf eine Chemotherapie habe sie mit einer Autoimmunerkrankung reagiert und werde jetzt mit Tabletten behandelt. „Ich bin einfach k.o.“, sagt Elfriede H. Vor Kurzem musste sie umziehen, weil ihr Mietvertrag wegen Eigenbedarfs gekündigt worden war.

Zunächst kam sie nur in einem möblierten Zimmer unter. Ihre – noch nicht restlos bezahlten – Möbel konnte sie daher nicht mehr gebrauchen und versuchte, sie zu verkaufen. Mit geringem Erfolg. Für die 700 Euro teure Couchgarnitur beispielsweise bekam sie gerade mal 79 Euro. Vieles musste sie verschenken. Doch die monatlichen Raten von 179 Euro sind weiterhin fällig. Inzwischen hat sie eine neu gebaute Sozialwohnung gefunden. Bitter sei aber, dass sie bis mindestens Mai nicht arbeiten und ihre Erwerbsminderungsrente aufbessern kann. Denn beim Umzug, den sie weitgehend allein bewerkstelligte, hat sie Hände und Arme überbelastet und sich eine Sehnenscheidenentzündung sowie ein Karpaltunnelsyndrom zugezogen. Im Februar wird es operiert. Dabei habe sie eine „tolle Stelle“ als Haushaltshilfe gehabt und den Job sehr geliebt.

Doch nun wächst der 63-Jährigen alles über den Kopf. Den wolle sie aber nicht hängenlassen, betont sie. „Ich denke nicht negativ. Denn davon wird ja nichts besser. Da freu ich mich lieber an kleinen Dingen wie den Vögeln vor meinem Küchenfenster.“