Der Flüchtlingsrat Ulm/Alb-Donau-Kreis setzt sich für Flüchtlinge und Asylbewerber ein und will ihnen in ihrer Not helfen. Nach außen hin am sichtbarsten ist das Asylcafé im Haus der Begegnung, das auf Basis eines Hygienekonzepts auch in der Pandemiezeit für einige Monate geöffnet war. Ein stabiler Helferkreis von mindestens fünf Teilnehmern kümmert sich dort um die Besucher und steht ihnen mit Rat und Tat zur Seite.