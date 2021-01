Bei uns stimmt überhaupt nichts mehr“, sagt Cristiana L. Tiefe Schatten unter den Augen verraten, dass sie wenig Schlaf findet in der Nacht. Wieder einmal hat sie die Koffer gepackt und versucht, sich ihre Nervosität nicht anmerken zu lassen. Wieder einmal geht die Reise nach München, wieder einmal wird der knapp sieben Monate alte Nail im Deutschen Herzzentrum gründlich untersucht, bereits zum zweiten Mal mit einem Katheter.

Doch noch sitzt er fröhlich daheim in seinem Hochstuhl, zieht vergnügt an der Atemschutzmaske seiner Mama und lacht übers ganze Gesicht, wenn ihm das gelingt. Wer die beiden sieht, käme nicht auf die Idee, dass das zarte Baby mit einem schweren Herzfehler geboren ist, mit „vertauschten Herzkammern“, wie Cristiana G. erklärt: Die Aorta pumpt verbrauchtes, sauerstoffarmes Blut in den Körperkreislauf, während das mit Sauerstoff angereicherte Blut wieder zurückfließt in die Lunge. Die drohe zudem von Blut überflutet zu werden, sagt die Mutter. Sie ist zwar gelernte Arzthelferin, aber froh, dass ihr Mann sie zu den Gesprächen mit den Spezialisten begleitet.

Fünfmal im Monat zum Arzt

Jede Woche muss Nail in der Kardiologie in Ehingen untersucht werden, etwa einmal im Monat in München. Dort wurde er auch geboren. Denn im vierten Schwangerschaftsmonat war im Ultraschallbild zu sehen, „dass etwas nicht stimmt“, berichtet die 29-Jährige. Das war ein Schock. „Ich hab´ im ersten Moment gar nicht gewusst, was ich machen soll und vier Stunden gebraucht, um mich zu beruhigen“, erzählt sie. Ihre erste Schwangerschaft war problemlos verlaufen, Nails heute zweijähriger Bruder kam gesund zur Welt.

„Der Frauenarzt gab mir Adressen von Beratungsstellen“, erinnert sich Cristiana L. „Für uns beide stand fest, dass wir das Kind bekommen“, betont Vater Daniele. Der war – nach einer gescheiterten Selbstständigkeit – über eine Zeitfirma beschäftigt bis zum Corona-Sommer 2020. Seine Firma hatte Kurzarbeit angemeldet, und als der Geburtstermin näherkam und seine Frau psychisch am Boden war, „wollte ich ihr beistehen“, sagt er. Doch als Zeitarbeiter bekam er keinen Sonderurlaub, sondern die Kündigung.

Das war ein schwerer Schlag für die Familie. Dabei hatte der heute 28-Jährige nach seiner Lehre als Fertigungsmechaniker „den perfekten Job“ gehabt. Er ärgere sich heute sehr darüber, dass er sich „jung und unerfahren, wie ich war, zur Selbstständigkeit überreden ließ“. Aus der Zeit stammt der Schuldenberg, den sie jetzt mühsam abzutragen versuchen. Große Raten sind vom Eltern- und Arbeitslosengeld nicht zu bezahlen. Außerdem laufen die Fahrten nach München und die Übernachtungen dort ins Geld. Denn für die Unterkunft von Vater und Bruder im Ronald-McDonald-Elternhaus komme die Krankenkasse nicht auf, sagt Cristiana L., deren Übernachtungskosten jedoch übernommen werden. Rund 23 Euro am Tag müssen sie selbst bezahlen. „Und wir wissen nie, wie lange wir dort bleiben müssen.“ Auch diesmal nicht. „Wenn die Katheter-Untersuchung gutgeht, können wir schon am nächsten Tag wieder heim“, sagt sie vor der Abfahrt.

Operationen verschoben

Die Ärzte wollten möglichst lange warten mit den notwendigen Operationen. Doch ein halbes Jahr könnten sie nicht mehr hinausgeschoben werden, erfährt Cristiana L. nun bei der Untersuchung in München. Die Spezialisten berieten noch, bald bekäme sie mehr Informationen, berichtet die Mutter am Telefon. Sie wünscht sich sehnlichst, dass der Kleine in den nächsten Wochen deutlich an Gewicht zulegt. Er trinke unterm Strich zu wenig, obwohl er sich jede Stunde ein Schlückchen gönnt – auch nachts. Den damit verbundenen Schlafmangel nimmt seine Mama aber gerne in Kauf, damit Nail kräftig genug ist für die bevorstehenden Eingriffe.