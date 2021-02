Wer regelmäßig auf der Aktions-Homepage vorbeisurft, hat sie vielleicht schon entdeckt: die Super-Sonderangebote im Nachklapp zur Jubiläums-Auktion. Vom Snowboard über exklusiven Schmuck bis zu vielen Spielen ist jede Menge zu haben. Der Verkauf wird nach der Methode „click & collect“ abgewickelt. Das heißt, man kauft online und kann die Ware dann nach verabredetem Termin abholen.

Meister Petz im Großformat

Zwei im wahrsten Wortsinn herausragende Stücke sind der mächtige Bär und die anmutige Giraffe aus dem Hause Steiff. Beide Plüschtiere – der Bär 1,60 Meter groß, die Giraffe etwa 1,10 Meter – suchen zu einem sagenhaft günstigen Preis ein neues Zuhause. Wobei nicht alles, was Kinder (und Erwachsene) begeistert, riesig sein muss. So ist die Liste an handlichen Kinder- und Familienspielen beachtlich. Und die Gutscheine fürs Bad Blau, die vor allem Bewegungsfreudige ansprechen dürften, passen in einen genormten Umschlag.

Auch Kunstfans ist die Nachversteigerung wärmstens zu empfehlen. Das entsprechende Angebot ist groß und geht quer durch die künstlerischen Ausdrucksformen. Holzskulpturen – abstrakt und gegenständlich – sind genauso dabei wie moderne Ölgemälde oder ein wunderschönes Münster-Unikat aus rot emailliertem Silber.

Info Die Spezialangebote sind auf

www.aktion100000.de unter der Rubrik „Aktuelles“ zu finden. Wer Fragen hat, wählt die Nummer (0731) 156-201 oder schreibt eine E-Mail an die Adresse

aktion100000@swp.de