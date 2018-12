Benefiz-Auktion Aktion 100 000-Auktion jetzt online

Ulm / Birgit Eberle

Aufs Kornhaus folgt das Internet: Die digitale Versteigerung startet am Dienstag um 9 Uhr. Vom Elektro-Caddy bis zu edlem Schmuck sind noch jede Menge attraktiver Waren zu haben.

Die komplette Übersicht der Versteigerungsgegenstände, auch Gutscheine sind dabei, ist auf der Webpage www.aktion100000.de abgelegt. Haben Sie mit einer E-Mail an einem bestimmten Angebot Interesse bekundet, bekommen Sie auf jeden Fall Rückmeldung – eine Bestätigungs-E-Mail oder eine Absage (sie kann etwas dauern). Die Waren können gegen Vorlage der Bestätigungs-E-Mail in der Schaffnerstr. 24 in Ulm (unweit vom Hintereingang der SÜDWEST PRESSE) abgeholt werden. Öffnungszeiten: Mo. bis Do. 10 - 16 Uhr, Fr. 9 - 14 Uhr. Achtung: samstags kann nichts ausgehändigt werden! Es ist nur Barzahlung möglich.