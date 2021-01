Allein zu sein, ist für sie der blanke Horror. Schon beim Gedanken daran, dass möglicherweise niemand bei ihr ist, überfällt sie Panik. „Ich bin schon oft an meiner Haustür vorbeigelaufen, wenn ich wusste, dass in der Wohnung niemand auf mich wartet, den ich kenne“, sagt Josie R. (Name geändert).

Bis vor einem Jahr konnte die 68-Jährige den Alltag ganz gut bewältigen: In der Tagesstätte für Menschen mit psychischen Erkrankungen fühlte sie sich montags bis freitags gut aufgehoben. Auch nach der regulären Öffnungszeit am späten Nachmittag fand sie immer eine Möglichkeit, unter Menschen zu sein.

Die Zeit, bis um 19 Uhr die Nachtwache zu ihr kam, vertrieb sie sich zum Beispiel gerne in der Cafeteria eines Pflegeheims oder eines Krankenhauses nahe ihrer Wohnung. Daher traf es sie hart, als diese wegen der Corona-Pandemie für Publikum von außerhalb nicht mehr zugänglich waren und sie so keinen Zufluchtsort mehr hatte.

Besonders schlimm war der erste Lockdown, als die Tagesstätte komplett geschlossen war. Zurzeit kann sie immerhin drei Stunden täglich dort verbringen. Sechs Stunden pro Woche kümmert sich eine Sozialarbeiterin um sie. „Wir erledigen zusammen den Einkauf, gehen spazieren, zum Arzt oder machen Spiele daheim“, sagt Josie R. Dafür und für die Nachtwache kommt der zuständige Sozialhilfeträger auf. Der habe aber den Corona bedingten erhöhten Unterstützungsbedarf nicht anerkannt, erläutert Stefanie Mäckle von der Ergänzenden unabhängigen Teilhabeberatung (EUTB), an die sich Josie R. gewandt hatte.

Das Pflegegeld reicht nicht

Weil der Antrag abgelehnt wurde, muss Josie R. die benötigten zusätzlichen 66 Stunden im Monat aus eigener Tasche finanzieren. Das Pflegegeld reicht bei Weitem nicht aus. Zum Glück hat die 68-Jährige zumindest derzeit noch ein eingespieltes und zuverlässiges Team, das sich abwechselnd bisher für den geringen Betrag von fünf Euro pro Stunde um sie gekümmert hat. Eine mittel- oder langfristige Lösung ist das aber nicht:

Einige Helferinnen, die sehr viele Stunden im Einsatz waren, haben schon angekündigt, dass sie dieses Pensum nicht mehr schaffen. Hinzu kommt: Es belastet die psychisch Erkrankte, dass sie die Frauen nicht angemessen entlohnen kann. Ohnehin sei es sehr schwer, jemanden für Assistenzaufgaben und Alltagsbegleitung zu finden, betont Stefanie Mäckle.

Aber Josie R. benötige rund um die Uhr Gesellschaft. Seit Jahrzehnten machen ihr die Panikattacken zu schaffen. Sie überfallen sie plötzlich und lösen existenzielle Ängste, Atemnot und Schwindel aus. Die 68-Jährige lebt ständig in der Furcht umzufallen – und zu ersticken. Deshalb kann sie seit langem keine feste Nahrung zu sich nehmen. „Mein Kühlschrank ist voll mit lauter Joghurt“, sagt die Vegetarierin, die besonders gerne mal wieder einen knackigen Salat essen würde.

Das Essen vermisse sie schon, ebenso wie ein selbstbestimmtes Leben. „Es ist für mich schwer zu ertragen, immer auf Andere angewiesen zu sein.“ Aber Josie R. ist auch dankbar dafür, dass sie bisher immer Vertrauenspersonen fand. Das beruhigt sie. Sie ist überzeugt: „Wenn ich diese Gewissheit nicht hätte, könnte ich mich privat und in der Tagesstätte nicht entfalten.“

Doch jetzt gehen ihre Ersparnisse zu Ende und sie weiß nicht, wie es weitergehen soll.