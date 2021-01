Stolze 29 000 Euro wechselten auf dem Ulmer Wochenmarkt symbolisch ihren Besitzer. Der Service-Club „Round Table 93 Ulm/Neu-Ulm“ (RT93) übergab den überdimensionalen Scheck an Aktion 100 000-Schirmherr OB Gunter Czisch und Aktionsleiter Karl Bacherle.

Seit 2008 bereichert der Club in der Vorweihnachtszeit die Aktion 100 000 und Ulmer helft um den beliebten Kalender, bei dem jeden Tag ein attraktiver Gewinn ausgelost wird. Die Palette reichte bei der jüngsten Ausgabe von Goldbarren über ein Wellness-Wochenende bis zur heißen Roten, die Michael Speiser gleich vielfach gespendet hatte.

„Die Round Tabler sind nicht nur in Corona-Zeiten sehr aktiv. Sie setzen sich schon seit Jahren mit großem Engagement für die Gemeinschaft ein“, lobt Aktionsleiter Bacherle. Dabei denke er nicht nur an den Advents-Los-Kalender, der ein großer Renner der Aktion 100 000 und Ulmer helft sei: „Die Mitglieder des Clubs haben auch das virtuelle Entenrennen initiiert und machen sich tatkräftig nützlich.“ Als Beispiel nennt Karl Bacherle die Mitarbeit am Garten der Pestalozzischule, einer sonderpädagogischen Einrichtung. Außerdem habe der Club auch an neuen Ställen für die Jugendfarm mitgebaut.



Advents-Los-Kalender 2021 in Planung

Eine weitere gute Nachricht kommt zum Schluss: Auch in diesem Jahr wird es eine Auflage des beliebten Türchen-Werks geben. Sie ist bereits in Vorbereitung.

Info Der Club „Round Table 93 Ulm/Neu-Ulm“ (RT 93) zählt 17 Mitglieder und setzt sich hauptsächlich für Projekte der Region sowie für nationale Initiativen von Round Table Deutschland ein. Dem gemeinnützigen Verein gehören ausschließlich Männer unter 40 Jahren an. Nachrücker sind willkommen. Mehr unter www.rt93.de