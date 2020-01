Die dänische Regionalfluggesellschaft Sun-Air streicht ab dem 11. Februar die Verbindung zwischen dem Bodensee-Airport in Friedrichshafen und dem Flughafen Hamburg. Das hat die Airline am Dienstagnachmittag bekanntgegeben.

Flüge von Friedrichshafen nach Hamburg: Zu wenig Nachfrage

Nach Informationen der Schwäbischen Zeitung ist die Verbindung weniger nachgefragt als erwartet, vor allem bei Geschäftsreisenden. Flüge nach Düsseldorf und Toulouse soll es weiterhin geben, diese Routen seien profitabel. Außerdem prüfe die Gesellschaft eine neue Verbindung nach Bremen.

Sun-Air vermutet, dass die schwächere Konjunktur zu der geringeren Nachfrage beigetragen hat. Privatreisende könnten den Mangel nicht ausgleichen. Ferner sei der Betrieb der kleinen Regionalflugzeuge vom Typ Dornier 328 verhältnismäßig teuer. Deswegen habe das Unternehmen hohe Ticketpreise verlangen müssen.

Bodensee Airport: Geschäftsführer zeigt sich enttäuscht

„Natürlich sind wir vom Rückzug der Sun-Air auf der Hamburg-Strecke extrem enttäuscht. Letztlich muss jedoch der Markt entscheiden, welche Strecken wirtschaftlich bedient werden können“, sagte Claus-Dieter Wehr, Geschäftsführer des Flughafens Friedrichshafen, der Schwäbischen Zeitung. Der Flughafen Hamburg sei in Zukunft mit einem Umstieg in Frankfurt in weniger als vier Stunden erreichbar.

Nach Angaben der Fluggesellschaft können sich ihre Kunden die Kosten für betroffene Flüge erstatten lassen oder kostenfrei umbuchen.