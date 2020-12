Im Zuge der Fusion des Agrargroßhändlers Beiselen mit dem Tierfutterspezialisten ATR in Ratzeburg (wir berichteten) bleiben die 150 Arbeitsplätze am Standort Magirusstraße in Ulm in vollem Umfang erhalten. Das versicherte Magnus Schuler aus dem Beiselen-Gesellschafterkreis vor dem offiziellen...