Ausstellung Agile Software in Hannover

Ulm/Neu-Ulm / swp

Bei der gestern gestarteten Hannover Messe, die sich als globale Leitmesse der Industrie versteht, sind bis 27. April wiederum eine Reihe von Unternehmen aus der Region vertreten – darunter auch Guardus Solutions. Das Software-Unternehmen mit Sitz neben Rathaus und Stadtbibliothek befasst sich am Gemeinschaftsstand des Verbands Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) mit dem Thema „Agilität“. Die Frage lautet: Wie muss Software gebaut sein, um hochdynamische Ziele zu erreichen? Dabei geht es vor allem um die Interaktion von Produktion und Qualität. Im Zentrum steht das Guardus MES (Manufacturing Execution System).

Für Industrie 4.0 gerüstet

Die von Simone Cronjäger und Andreas Kirsch geführte Aktiengesellschaft hat zuletzt zum dritten Mal in Folge ein Umsatzwachstum im zweistelligen Bereich erzielt. Wie aus einer Mitteilung hervorgeht, lag das Plus 2017 bei mehr 20 Prozent. Die Firma beschäftigt mittlerweile 60 Mitarbeiter an den Standorten Ulm und Timisoara (Rumänien). Mit der eigenen Software-Plattform sei man „perfekt für den Hochgeschwindigkeitszug Industrie 4.0 gerüstet“, sagt dazu Cronjäger – die vernetzte Industrie ist auch das Thema in Hannover. So habe man zuletzt namhafte Kunden wie die Gerresheimer-Gruppe, Raumedic oder Possehl oder den deutschen Küchenhersteller Schüller gewinnen können. Bei allen gehe es um eine „zukunftsfähige Datenintelligenz.“ Es zeige sich, dass vor allem Industriebetriebe mit deutscher Produktion unter Hochdruck daran arbeiten, die Schlüsselfaktoren Automatisierung, Mobilität und Prozesse „drastisch zu optimieren“.

Info Weitere regionale Aussteller in Hannover: Axians (Ulm), Bossard (Illerrieden), Centrotherm (Blaubeuren), IHK Ulm, Mobil-Mark (Ulm), MY (Wester­stetten), Reinz (Neu-Ulm), Solidpro (Langenau), Tamagawa Europe (Ulm), Variobotic (Neu-Ulm), WEH Verbindungstechnik (Illertissen) ZSW sowie der Hersteller von Materialprüfmaschinen Zwick (beide Ulm). Die Hannover Messe läuft bis 27. April. Insgesamt sind rund 5000 Aussteller aus 75 Ländern dabei. Partnerland ist diesmal Mexiko.