Der Streit innerhalb der AfD geht weiter. Während der Landesvorstand bei seinem Sprechverbot für den neuen Ulmer Stadtrat Markus Mössle bleibt, verweigert Kreischef Eugen Ciresa „Spitzeldienste“ für die Parteispitze in Stuttgart. Die Ulmer haben Markus Mössle für die AfD in den Stadtrat gewählt. Doch die Landespartei will von ihrem Spitzenkandidaten, dem ehemaligen NPD-Funktionär, offiziell nichts mehr wissen. Die Rechtspopulisten streiten um die Rolle Mössles. Schon seit Monaten.Kreis verweigert „Spitzeldienst“Alle...