Die Heimleitung des Anna-Stifts übergibt 570 Protest-Unterschriften an OB Gunter Czisch. Der mahnt: Alle müssen sich an die Parkregeln halten. Öffentlich hatte die Heimleitung des St. Anna-Stifts am Freitag im Rathaus eine Liste mit rund 570 Unterschriften an OB Gunter Czisch übergeben wollen. Schließlich, so Heimleiter Robert Kiesinger, gehe es um ein öffentliches Problem: Das Nichtvorhandensein von Kurzzeitparkplätzen vorm Eingang d...