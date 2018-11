Betreuung Ärger um Erweiterung der Junginger Kita

Ulm / Chirin Kolb

Dass der zweigruppige Kindergarten „Unter den Apfelbäumen“ in Jungingen deutlich erweitert werden muss, ist unstrittig unter Stadträten und Verwaltung. Dass der Anbau drei Millionen Euro kosten soll, treibt manchen Räten aber die Zornesröte ins Gesicht. „Diese Pläne sind jenseits von gut und böse“, ereiferte sich Gerhard Bühler (FWG) im Bauausschuss.

Wobei Bühler durchaus im Dilemma steckte. Als Junginger weiß er natürlich um den Mangel an Betreuungsplätzen in dem Ulmer Ortsteil. „Seit Jahren bemühe ich mich intensiv um die Erweiterung“, sagte er. Auf der anderen Seite aber achtet der gelernte Bankkaufmann auch als Stadtrat sehr aufs Geld. Und da geht es ihm in diesem Fall ums Prinzip: „Wir bauen einen Kindergarten und keinen Palast!“

Ja, der Anbau kostet viel Geld, „mehr als wir gedacht haben“, räumte Baubürgermeister Tim von Winning ein. Allein: Es lasse sich nichts ändern, fast nichts jedenfalls. Das städtische Gebäudemanagement habe die Pläne durchforstet und kaum Einsparpotenzial entdeckt.

Als Gründe nannte von Winning das Raumprogramm, das für eine viergruppige Kita mit Krippe nötig sei, und das schmale, schwierig zu bebauende Grundstück in der Fröbelstraße.

Der bestehende 240 Quadratmeter große Kindergarten wird nahezu verdoppelt. Neben Gruppenräumen entstehen Räume für Inklusion, fürs Personal, eine Küche, ein Schlafraum und ein neuer Eingang. Damit auf dem schmalen Grundstück noch genügend Platz für den Außenspielbereich bleibt, ist der Neubau zweigeschossig vorgesehen. Alles zusammen führt gegenüber einer ersten Schätzung zu einer Kostensteigerung um 17 Prozent.

„Wir reden hier nicht über ein extrem teures Gebäude“, sagte von Winning über den Entwurf des Architekturbüros Planformat aus Ulm. Da das Raumprogramm vom Bildungsausschuss vorgegeben sei, lasse sich auf diesem Grundstück kaum etwas ändern. „Wir stellen gern alles nochmal auf den Prüfstand“, versprach der Baubürgermeister. Er machte aber wenig Hoffnung auf große Kostenersparnis.

Von Winning nannte ein Beispiel: Der Einbau einer Lüftungsanlage sei natürlich „ein Komfortthema“. Sie werde aber von Eltern und Kita-Personal eingefordert. Deshalb sei es kaum sinnvoll, sie zu streichen.

Die Stadträte zeigten sich zähneknirschend mit diesem Vorgehen einverstanden. Brigitte Dahlbender (SPD), Annette Weinreich (Grüne) und Siegfried Keppler (CDU) sprangen ihrem FWG-Kollegen Bühler bei. Auch sie haben deutliche Bauchschmerzen angesichts dieser Kosten – und vor allem angesichts des Kita-Ausbauprogramms, das in der Stadt noch ansteht.