Dramen, sagt der Postangestellte. „Es spielen sich Dramen ab.“ Er arbeitet am so genannten Sonderschalter des Unternehmens am Ulmer Hauptbahnhof. Dort stehen die Leute derzeit Schlange – zum Teil warten sie bis zu zwei Stunden in der Kälte, um ihre Pakete abzuholen. So auch eine Frau, die nac...