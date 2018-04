Buchhandel Aegis kommt in neue Hände

Ulm / Helmut Pusch

Die Verträge sind unterzeichnet. Aegis bekommt einen neuen Besitzer: Ernst Joachim Bauer (70) verkauft den Verlag samt angeschlossenener Buchhandlung an den 31-jährigen Buchhändler und Verleger Rasmus Schöll.

Anfang Juni wird Schöll, der seit Januar bei Aegis arbeitet, die Geschäfte übernehmen Das ist dann nach 72 Jahren auch das Ende eines Familienbetriebs. Denn den Aegis-Verlag hatte Bauers Vater, der Ulmer Widerstandskämpfer Ernst Gustav Siegfried Bauer, am 18. April 1946 gegründet – und gleich einen Lehrling eingestellt, der später Chef des Suhrkamp-Verlages wurde: Siegfried Unseld. Im Jahr 1949 wurde ein Fachbuchversand für Handwerk-Fachbücher begonnen, 1950 eine Buchhandlung und 1958 ein Antiquariat.

1960 übernahm Bauer zudem die Wohlersche Buchhandlung, die damals schon eine 275-jährige Geschichte hatte. „Dort hatte mein Vater selbst gelernt, und er wollte mit dem Kauf die Witwe des Besitzers unterstützen.“

Kaufpreis zu niedrig

Jede Menge Geschichte also, die Ernst Joachim Bauer jetzt nach mehr als 40 Jahren als Aegis-Chef übergibt. Offiziell hatte er die Buchhandlung 1980 von seinem Vater übernommen, „de facto habe ich sie aber schon seit 1970 umgetrieben“. Nach dem Tod des Vaters 1991 übernahm Bauer auch den Verlag und das Kunst- und Literatur-Antiquariat. Das bleibt auch weiterhin im Besitz Bauers, es residiert quasi in Kommission auch künftig im Unseldhaus an der Ecke Hafengasse/Ecke Breite. „Sonst wäre das Ganze unbezahlbar geworden“, meint Bauer, der über den Kaufpreis nur sagt: „Für mich ist er zu niedrig und für meinen Nachfolger zu hoch.“ Denn: „Als Buchhändler verdient man sich keine goldene Nase.“

Unseldhaus? Der Name hat nichts mit dem späteren Suhrkamp-Verleger zu tun. Benannt wurde es nach dem Ulmer Künstler Albert Unseld, einem Mitbegründer der Ulmer Schule, der sich im Dachgeschoss des Hauses sein Atelier eingerichtet hatte, das auch heute noch genutzt wird. Nach Unselds Tod 1964 trat einer der Neffen des Malers an Bauers Vater heran, ob er das Haus nicht kaufen wolle. Sein Onkel habe sich gewünscht, dass es weiterhin im weitesten Sinne künstlerisch genutzt werde. Dieser Neffe war selbst eine Institution im Ulmer Kulturleben: der Musiker und Dirigent Hugo von Nessen.

Apropos Angebote: Anfang der 80er Jahre bekam Bauer auch einen Laden in Langenau angeboten, um dort eine Buchhandlung aufzumachen. Und er hatte auch schon einen möglichen Geschäftsführer für diese Filiale: Thomas Mahr. Am Ende lehnte Bauer ab, ermutigte Mahr aber, sich selbstständig zu machen. Mittlerweile ist Mahrs Langenauer Buchhandlung eine Institution, wurde 2016 zu einer der besten deutschen Buchhandlungen gekürt.

Seine damalige Entscheidung bedauert Bauer aber nicht – im Gegenteil. „In den 90er Jahren habe ich eine Filiale in Blaubeuren aufgemacht, viel Geld investiert, um dann festzustellen, dass man in solchen Städten wie Blaubeuren oder Langenau als Buchhändler vor Ort sein und dort leben muss, sonst klappt das nicht.“ Bauer weiß, wovon er spricht. Seit 1985 hat er eine Filiale in Laichingen, die seine Frau Karin leitet. Dort wohnt Bauer und sitzt seit 20 Jahren im Gemeinderat. „Jetzt wird die Filiale in Laichingen unser Hauptgeschäft“, sagt der 70-Jährige, der sich nie etwas anderes vorstellen konnte, als Buchhändler zu sein. „Ich stand schon als Kind im Laden, bin da einfach reingewachsen und musste deshalb in der Lehre auch nicht viel lernen“, scherzt er.

Dann kam das Internet

Und Bauer hatte für die Profession auch ein Händchen, denn seine Buchhandlung hat in den vergangenen Jahrzehnten einiges zu überstehen. „In den 90er Jahren kamen die großen Läden: Herwig, Gondrom, Hugendubel. Die meisten sind schon wieder weg.“ Danach kam das Internet mit dem De-facto-Monopolisten Amazon. Was Bauer wurmt: „Der Börsenverein des Deutschen Buchhandels hat erst 2012 mit einem eigenen Internetangebot reagiert. Da war es schon viel zu spät“, sagt der Buchhändler.

Was Bauer aber nahegeht: „Ich habe in all den Jahren tolle Menschen kennengelernt – als Kollegen, als Kunden. Die Gespräche mit ihnen über Literatur, aber auch ganz andere Dinge, die werden mir sehr fehlen. Denn das war es, was ich am meisten an meinen Beruf geliebt habe, der Umgang mit den Menschen.“

So hofft Bauer jetzt, dass der eine oder andere dieser Menschen mal den Weg nach Laichingen findet – oder zumindest zum Fest, das Bauer und Schöll zum Stabwechsel am 2. Juni planen.