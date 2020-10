„Der Schalldruck an der Adenauerbrücke ist ein Horror“: Roland Prießnitz kennt die Adenauerbrücke als Anwohner gut und hat auch deshalb zum geplanten Neubau eine klare Meinung: Acht Spuren müssen her. So schreibt es der Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler in Neu-Ulm bei Facebook und mach...