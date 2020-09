Passt so etwas überhaupt noch in die Zeit? Was wäre denn das für ein Signal? Solche Fragen werden aufkommen, wenn es in den kommenden Wochen und Monaten um den Neubau der Adenauerbrücke geht. Keine Frage: acht Spuren, 45 Meter Breite – das wäre ein Trumm über die Donau....