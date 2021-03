Die Stämme hatten seit Februar kleine, rosafarbene Punkte, nun haben sie große, signalrote Kreise: Die Anwohner der Adenauerbrücke, die fast allesamt für einen nur sechsspurigen Neubau der Donauquerung eintreten, sind am Samstagmorgen aktiv geworden: Sie überklebten an rund 100 Bäumen in den E...