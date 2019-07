Zerbrochene Toilettenbrillen, beschmierte Wände und verstopfte Klos: In der Stifter-Schule in Ulm war vieles im Argen. Nun sollen die Schüler selbst für die „Schönheit“ der sanitären Anlagen sorgen.

Die Klo-Beschilderung an der Adalbert-Stifter-Schule, der Gemeinschaftsschule am Eselsberg, zeigt, was Sache ist: Dort gibt es Toiletten für „Girl Power“ und für „Kingz“. Im Mädchenklo steht ein weißer Schminktisch, an den Spiegeln hängen Kunststoffblumen und über allem schwebt ein rosafarbener Kronleuchter. Bei den Jungs sind die Wände grün gestrichen, eine ist mit Holzscheiben beklebt, zwischen den Pissoirs stehen Kübel mit einbetonierten Ästen, um die sich künstlicher Efeu rankt. Ob im Prinzessinnen-Style oder die Toilette als Wald – die Standardausstattung an Ulmer Schulklos ist das nicht. Genauso wie der Vorraum mit Sitzbänken, in dem sogar Schüler ihre Pause verbringen, wenn sie nicht müssen.

Dafür, dass die Klos so aussehen, wie sie aussehen, hat die AG „Pimp your school“ mit Leiterin Claudia Fahrenschon gesorgt. Die Idee, die Toiletten aufzuhübschen, stammt von Schulleiter Matthias Wagner. Er hatte genug davon, dass Klos verstopft, Wände beschmiert, Klobrillen abgebrochen sind – von den eigenen Schülern. Wagner ging davon aus, dass Schüler etwas nicht kaputt machen, wenn sie dafür gesorgt haben, dass es schön aussieht.

In Fahrenschon fand er die Person, die sich zutraute, an die Toiletten Hand anzulegen. Ihr Standpunkt: „Man muss etwas ausprobieren, bevor man sagt, das wird nichts.“ Das gilt für die Renovierung wie für die Idee, dafür Schüler zu begeistern. Fahrenschon ist Kunst-Lehrerin, in diesem Schuljahr war sie zwar in Elternzeit, doch die AG hat sie als Jugendbegleiterin geleitet.

Zehn Schülerinnen und Schüler bei der Renovierung der Klos dabei

Acht Schüler und zwei Schülerinnen machten mit, wie Neuntklässler Daniel. Warum er seine Zeit opfert, um Schulklos herzurichten? „Schule sollte ein gemütlicher Ort sein. Zumindest, wenn man aufs Klo geht, sollte dort die Atmosphäre entspannt sein.“ Mitschüler Filip sagt: „Vor dem Klo habe ich mich oft geekelt. Es ist nicht schön, wenn da Kot rumliegt.“ Azad hat das oft verstopfte Klo gestört und Habib hat zunächst gar nicht gewusst, was die AG genau machen wird. Er fand es „cool“, irgendetwas im Schulhaus herzurichten.

Am Anfang stand ein Konzept, das schnell gefunden war. „Glamour-Style“ für die Mädchen und „Waldmeister oder wildes Grün“ für die Jungs, erzählt Habib. Die Schüler besorgten Farben im Baumarkt, für die Waldatmosphäre bekamen sie junge Bäume. Bei einigen sägten sie zentimeterdicke Scheiben ab und wollten damit die Wand hinter den Waschbecken bekleben. „Das war anstrengend.“ – „Mein Handgelenk hat wehgetan“, berichten die Jungs. Die AG verabschiedete sich von der Idee und klebte nur ein paar Scheiben auf.

Vandalismus in Toiletten um 50 Prozent zurückgegangen

Welche Arbeit hat sie herausgefordert? „Dicke Äste in Blumentöpfe einbetonieren“, sagen die Jungs. „Eine Wand streichen. Das habe ich noch nie gemacht“, sagt Nuha (16), die gemeinsam mit Baraa (15), beides Achtklässlerinnen, in der AG mitmachen.

Mittlerweile sind die Toiletten hergerichtet. Eine Mitschülerin habe zu Nuha gesagt: „Das sieht besser aus als mein Zimmer.“ AG-Leiterin Fahrenschon berichtet stolz, dass der Vandalismus um 50 Prozent zurückgegangen ist. Daniel kennt auch solche Kommentare von Mitschülern: ,Das wird doch eh wieder kaputt gemacht. Eure Arbeit ist unnötig.’ Jungs pinkeln offenbar in die Töpfe mit den einbetonierten Ästen. Deswegen hatte Fahrenschon überlegt, Katzenstreu in die Töpfe einzustreuen, die den Urin aufsaugen. Nur: „Wer soll das wieder entfernen?“

Dennoch: „Alle Schüler waren mit Begeisterung dabei“, sagt Fahrenschon, für die die Idee des Schulleiters aufgegangen ist. Das Ergebnis kann sich sehen lassen – trotz wildpinkelnder Jungs.

