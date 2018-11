Achtung: Nächtliche Vollsperrung des Westringtunnels in Ulm

Ulm / swp

Vollsperrung

In den Nächten vom 12. bis 15. November wird der Westringtunnel in Ulm nachts wieder beidseitig für den Verkehr gesperrt. Am Montagabend beginnen dort Wartungs- und Reparaturarbeiten.

Für die geplanten Arbeiten an der Tunneltechnik sowie am Betonbauwerk selbst wird der Tunnel in beide Fahrtrichtungen jeweils von 21 Uhr abends bis 5 Uhr morgens voll gesperrt.

Umleitung

Der Verkehr wird oberirdisch umgeleitet. Tagsüber ist der Westringtunnel in beide Richtungen uneingeschränkt befahrbar.

