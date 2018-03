Münster Achtung, Aufnahme!

Das Jahresprogramm startet mit der Matthäus-Passion in der Pauluskirche

Musik am Münster Am Freitag liegt es bei der Aufführung von Bachs „Matthäuspassion“ vor: das Jahresprogramm „Musik am Münster 2018“. Dabei startet die Saison wegen der noch winterlichen Temperaturen im Münster wieder in der Pauluskirche. Dort werden um 15 Uhr etwa 155 Mitwirkende des Jugend- und des Motettenchors der Münsterkantorei und des Karlsruher Barockorchesters unter der Leitung von Münsterkantor Friedemann Johannes Wieland Bachs Passion aufführen. Auch wenn es in der Pauluskirche losgeht, das Passionskonzert am Karfreitag ist auch immer der Start der Saison im Münster. Dort spielt Wieland am Ostersonntag, 11.30 Uhr, Ausschnitte aus der CD „Per Tutti“, die er jetzt im Münster aufnimmt.

Lieblingswerke Die Reihe der Sonntagsorgelkonzerte ist in verschiedene Zyklen unterteilt: Zum einen stehen sehr viele Konzerte unter dem Titel „Lieblingswerke“, das heißt, die Gastorganisten spielen ihre Lieblingswerke. In der Reihe „Internationale Preisträger“ in Zusammenarbeit mit der Musikhochschule Stuttgart gastieren eine ganze Reihe begabter junger Konzertorganisten.

Festivals Das Vokalensemble Ulmer Münster ist in diesem Jahr am 14. April zu Gast beim „Festival Neue Musik“ im Stadthaus. Am 5. Oktober startet im Chorraum des Münsters das Festival Alte Musik, das in diesem Jahr unter dem Motto „Passion-Leidenschaft“ steht, mit Reinhard Keisers „Markuspassion“.

Schwörkonzert „Very British?“ ist das Schwörkonzert am 21. Juli überschrieben. Der Motettenchor der Münsterkantorei und das Philharmonische Orchester der Stadt Ulm führen unter der Leitung Friedemann Johannes Wielands Werke von Georg Friedrich Händel, Ralph Vaughan Williams und Edward Elgar auf.

Weihnachtsoratorium Die Kantaten 1 bis 3 und 6 von Bachs „Weihnachtsoratorium“ erklingen am 23. Dezember – dann wieder in der Pauluskirche.