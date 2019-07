Der 6. Juli wird in Ulm eine Zäsur: Der Samstag ist der letzte Verkaufstag von Abt am Münsterplatz. In ein paar Wochen soll es an anderer Stelle aber weitergehen.

Seit Tagen schon ist an der Fensterfront des Ulmer Warenhauses Abt plakatiert, was seit Monaten klar ist: Die Ulmer Institution schließt – zumindest am Stammplatz am Münsterplatz. Und der Tag, es ist Samstag, der 6. Juli 2019, rückt unaufhörlich näher. Für den Handel in Ulm, speziell in der Innenstadt, bedeutet das eine Zäsur, auch wenn das Geschäft in der Hirschstraße neu eröffnet.

Abt in Ulm Kommentar zum geplanten Abt-Umzug: Operation im Herzen der Stadt Abt soll umziehen – vom Münsterplatz in die Hirschstraße. Erwin Müller operiert damit an einer empfindlichen Stellen des Ulmer Handels.

Was passiert nach der Abt-Schließung am Münsterplatz?

Während diese Frage geklärt ist, bleibt für das Abt-Stammhaus nach der Schließung die Frage: Was nun? Wird saniert? Wird umgebaut? Zur Diskussion stand wohl auch ein Neubau mit einer Tiefgarage.

Abt in Ulm Der Umbau in der Hirschstraße hat begonnen – Wie geht es am Münsterplatz weiter? Investor Erwin Müller schafft in der Hirschstraße in Ulm ein provisorisches Domizil für Abt – wie Anfang der 90er Jahre schon mal für Laumayer. Wie geht es dann am Münsterplatz weiter?

