Römerstraße Abstelltes Wasser sorgt weiter für Wirbel

Ulm / kö

Das Abstellen des Wassers in der Römerstraße am Mittwoch hat nochmal ein Nachspiel. Seitens der Allgemeinpraxis Moll betonte nun Dr. Hans-Rainer Moll, er sei nicht die Ursache dafür gewesen, dass die untere Römerstraße frühmorgens auf dem Trockenen saß. Wie berichtet, hatten die SWU zur Zeit der Morgentoilette zwischen 7 und 9 Uhr das Wasser für etwa 40 Häuser abgestellt: um eine defekte Wasserleitung zu reparieren. Das brachte Anwohner wie Großgastronom Ebbo Riedmüller auf die Palme. Er nannte die Aktion um diese Zeit „einfach unverschämt“.

Wie Moll berichtete, war die Aktion eigentlich für Dienstag in der Mittagspause geplant, was jedoch ebenfalls nicht gut angekommen sei. Die neue Uhrzeit am Mittwoch sei keinesfalls auf sein Betreiben festgelegt worden: „Das war nicht wegen mir.“ Die seit 1991 bestehende Praxis öffnet normal um 8 Uhr und hatte wegen des Wasserausfalls einige Patienten für urologische Untersuchungen umverlegt, auch schon wegen des ursprünglichen Termins am Dienstag. Das kaputte Wasserrohr sei auch nicht vor seiner Praxis mit Hausnummer 28 beschädigt worden, weil auf dieser Seite gar nicht gebaggert werde, sondern vor Haus 37. In der Römerstraße laufen die Bauarbeiten für die Tramlinie 2.

SWU-Sprecher Bernd Jünke sagte nochmal, es sei gängige Praxis bei den Stadtwerken, sich beim Wasserabstellen mit Praxen im Umfeld abzustimmen.