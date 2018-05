Messe Absolvententag: Chancen fürs Berufsleben

Neu-Ulm / Alexander Honold, Julia Kling

Auf der Suche waren beim ersten Absolvententag gestern im Edwin-Scharff-Haus alle. Die einen, Studenten und Hochschulabsolventen, suchten nach Einstiegschancen in den Beruf. Die anderen, Unternehmen aus der Region, suchten Mitarbeiter. Vom Volljuristen bis hin zum Software-Entwickler: Die 21 Aussteller warben um Personal aus unterschiedlichsten Fachrichtungen. „Wir hoffen, hier Verstärkung für unser internes Team zu finden“, sagte Martina Steiger von Hayscareer. Absolventen hätten den Personaldienstleister, der auch in Ulm eine Niederlassung unterhält, meist als Vermittler und nicht als Arbeitgeber im Kopf. Auch Oliver Kurtnacker vom Systemhaus Axians hatte für interessierte Absolventen konkrete Stellenangebote. Die Besucher seien gut vorbereitet.

Welchen Beruf sie ergreifen will, weiß Studentin Anita Berchtold bereits. Die 24-Jährige macht derzeit ihren Master in Unternehmensrestrukturierung und Insolvenzmanagement. „Ich möchte nach dem Studium als Insolvenzverwalterin arbeiten.“ Auf der Messe informierte sie sich über weitere Möglichkeiten für ihr Berufsleben. Den angehenden Produktionstechniker Mario Eller interessierten Tätigkeiten als Werkstudent. „Eine genaue Vorstellung, was ich später machen will, habe ich noch nicht.“

Neben dem Gespräch mit möglichen Arbeitgebern konnten die mehreren hundert Besucher in Vorträgen Tipps fürs Bewerbungsgespräch oder Gehaltsverhandlungen einholen. Für den Veranstalter, die Neue Pressegesellschaft, war die erste Auflage ein Erfolg. „Es war eine gute Premiere“, resümierte Alexander Gebel, Market Manager Jobs bei der NPG.