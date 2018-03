Liederabend Abseits der gängigen Wege

Ulm / Christa Kanand

Ist diese Alte mit dem schäbigen Köfferchen, dem Sonnenhut, der Pelzstola und dem bunten Mantel über dem weißen langen Kleid eine verspätete Konzertbesucherin? Winkend zieht sie ins Podium ein. Hinter ihrer Sonnenbrille verbirgt sich ein Veilchen vom gewalttätigen Ehemann „Otello“, wie sich später bei Verdis berührendem „Ave Maria“-Nachtgebet zeigt.

Bis 2015 gehörte die Sopranistin Oxana Arkaeva zum Ensemble des Theaters Ulm. Jetzt gastierte die diplomierte Gesangspädagogin, die auch als freie Sängerin unterwegs ist, mit ihrem Programm „Das edle Leid der noblen Frauen“ im Podium und zog das Publikum in ihren Bann – auch dank Amangul Klychmuradova aus Turkmenistan. Kongenial brachte die bei Rosenheim lebende 42-jährige Pianistin im Hintergrund den Flügel zum Klingen.

Der Abend ist klug zusammengestellt, wird von Oxana Arkaeva hinreißend gesungen und szenisch gespielt (Regie: Birgit Kronshage). Dieser „psychologisch-musikalisch-literarische Rundgang durch das Opernrepertoire aller Epochen“ erfüllt alle Erwartungen. Genreübergreifend werden in Rezitationen und vor allem anfangs mit Videoprojektionen aus bewegten Bildern, Licht­effekten, Fotos und Texten die Wege gängiger Liederabend-Normen verlassen: Das ist erfrischend und ideenreich.

Viele der zentralen Figuren der Operngeschichte seien edle Frauen, gesellschaftlich hochgestellt, dennoch oft unglücklich, erklärt die gebürtige Ukrainerin im anschließenden Publikumsgespräch in der Podiumbar. Dabei ist ihr Leid zeitlos: Liebeskummer, Eifersucht, häusliche Gewalt, Tod.

Mit bewundernswerter Stimm- und Interpretationskultur, Koloratur-Glanz und phänomenalem Piano schlüpft die vielseitige 52-Jährige vor ihrem Publikum mit wenigen Requisiten (Kostüme: Melanie Gales) in verschiedene Rollen. Mal wandelt sie sich zu Tschaikowskys „Pique Dame“, bei Monteverdi zur Königin oder verleiht in Donizettis „Com’è bello, quale incanto“ ihrer Mutterliebe zum Sohn bewegenden Ausdruck.

Den zehn szenischen Arien sind Gedichte, von Arkaeva aus dem Off oder live rezitiert, vo­rangestellt, etwa von Chamisso, Lasker-Schüler oder von Arka­eva selbst. So begegnet etwa Erich Kästners „Gebet keiner Jungfrau“ der auf Russisch gesungenen Briefszene der Tatjana aus Tschaikowkys „Eugen Onegin“. Da ist der Sopranistin, die in Fortissimo-Spitzentönen schon mal zum Forcieren neigt, Zwischenapplaus sicher. Ebenso ihrer mozärtlichen Leichtigkeit in „Deh, se piacer mi vuoi“, darstellerisch durch schlechten Handy-Empfang urkomisch gesteigert. Nach der finalen Liebestod-Arie „Mild und leise“ aus Wagners „Tristan und Isolde“ Blumen und langer App­laus.