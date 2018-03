ulm Abriss der ehemaligen Hindenburgkaserne zur Hälfte fertig

ulm / Ulrike schleicher

Tabula rasa – so kann man den Zustand auf dem Areal der ehemaligen Hindenburgkaserne am Eselsberg bezeichnen. Fast wenigstens: Nach Aussagen der Stadt ist die Hälfe der Abrissarbeiten, die im September vergangenen Jahres begonnen haben, abgeschlossen. Nach dem westlichen Bereich folgt nun der östliche Bereich mit dem markanten Mannschaftsgebäude. Außerdem muss noch das Parkdeck abgebrochen und ein Stauraumkanal ausgebaut werden. Wie bereits berichtet, wird dort innerhalb der kommenden Jahre in bester Wohnlage zwischen dem Wissenschaftscampus, der neuen Straßenbahnlinie und der Kernstadt ein neues, innovatives Stadtquartier entstehen.