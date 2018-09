Stadtbild Abriss an prominenter Stelle der Ulmer Stadtmauer

Abriss an prominenter Stelle der Ulmer Stadtmauer

Direkt an der Stadtmauer und im engen Fischerviertel ist der Abriss des Hauses Vaterunsergasse 2 eine Sache, für die die Bauarbeiter Fingerspitzengefühl brauchen. © Foto: Matthias Kessler

Fast schon geschafft: Das Gebäude Vaterunsergasse 2 an der Stadtmauer wird bis auf den Keller abgetragen. © Foto: Matthias Kessler

Ulm / Verena Schühly

Jetzt hat die Ulmer Stadtansicht an der Donauseite eine Lücke an prominenter Stelle: Das Haus Vaterunsergasse 2 im Fischerviertel ist bis auf den Boden des Erdgeschosses abgerissen. Bis vor kurzem war die Baustelle noch mit weißen Planen eingerüstet, um die Staub- und Schmutzbelastung für die Nachbarschaft so gering wie möglich zu halten. Nun sind sie weg.

An der Baustelle geht es eng zu: Die Lastwagen, die das Abrissmaterial abtransportieren, kommen gerade mal so durch die enge Gasse. Die Container für den Schutt stehen auf dem nahen Saumarkt. Im schmalen Abschnitt zwischen Haus und Stadtmauer lagert das angefallene Holz.

Wie Peter Rimmele von der Abteilung Stadtplanung der Stadt Ulm sagt, wird der Keller bleiben. Darin gibt es auch einen tiefen Gewölbekeller. Der Vorgängerbau mit dem markanten Erker zur Donau hin war in den 1930er Jahren entstanden und ersetzte ein Haus von 1688. Das rund 80 Jahre alte Bürgerhaus stand nicht unter Denkmalschutz, deshalb gab es keine rechtliche Handhabe gegen einen Abriss. Vor gut einem Jahr waren die Neubau-Pläne des Eigentümers bekannt geworden, und Nachbarn wehrten sich dagegen mit dem Hinweis auf die stadtbildprägende Ansicht. Vergeblich.

Nach den Plänen wird die Kubatur ähnlich groß wie das bisherige Haus, sagt Rimmele. Es wird drei Vollgeschosse haben und im Dach ein Wohngeschoss mit einzelnen Gauben samt einem darüber liegenden Dachspitz. Der Giebel wird zur Donau ausgerichtet, um wieder ins Stadtbild zu passen. Das Gebäude werde schlicht und modern, habe keine Erker, dafür in den drei unteren Etagen Balkone zur Münsterseite hin.

Vom alten Haus wird, so Rimmele weiter, die historische Tür wieder eingebaut: „Sie war das Einzige, bei dem sich ein denkmalschützerischer Wert feststellen ließ.“