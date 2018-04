Abriss am Eingangstor zur Ulmer City läuft an

swp

Das Haus Bahnhofplatz 7, das lange einer architektonischen Lösung für das Citytor am Bahnhof im Weg stand, wird nun abgerissen. Die Arbeiten starten auf Seite der Fußgängerzone, wo für die Entkernung (siehe Fotos) weitläufig ein Bauzaun angebracht wurde. Sedelhöfe-Investor DC erstellt am selben Ort ein an das Einkaufszentrum angrenzendes Gebäude mit Hotel und Dachterrasse, Architekten: Mühlich Fink. Für den Abriss der Gebäudehülle will die Stadt die Friedrich-Ebert-Straße im Sommer in eine Fahrtrichtung sperren. Volksbank und Sparkasse haben angesichts der Demontage ihrer Filialen aus der Not eine Tugend gemacht und im Umfeld einen gemeinsamen Bankcontainer aufgebaut.