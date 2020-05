Klausuren, Hausarbeiten – und Schwitzen in harten Abitur-Prüfungen: Alle Jahre wieder feiern die Ulmer das Ende der Schulzeit und ihr Abitur. 2020 freilich war alles ein bisschen anders, schließlich ist das in der Jahrelanges Pauken,, Hausarbeiten – und Schwitzen in harten: Alle Jahre wieder feiern die Ulmer das Ende derund ihrfreilich war alles ein bisschen anders, schließlich ist das in der Corona-Krise nur eingeschränkt möglich.

Kontrolle der Ulmer Polizei bei Abi-Feier auf der Donauwiese

Doch trotz Corona-Regeln trafen sich am Donnerstag viele Gruppen entweder nahe ihrer Schulen, etwa am Kepler-Gymnasium, oder in der Sonne auf der Donauwiese. Große Probleme scheint es dabei nicht gegeben zu haben. Nach Angaben der Polizei haben sich die meisten Abiturienten aber an die Verhaltensregeln in Bezug aus Abstand und Hygiene gehalten.

Bis zum frühen Abend gab es nach Angaben von Polizeisprecher Wolfgang Jürgens nur einen Einsatz wegen der Abifeiern: Weil sich rund 50 Schüler an der Donauwiese versammelt hatten, waren dort mehrere Beamte unterwegs gewesen. Die jungen Leute hatten offenbar Bierkästen dort hin getragen.

Polizei: Keine Platzverweise an der Donauwiese erteilt

Daraufhin hätten Polizeistreifen kontrolliert, sagte der Sprecher. Die Corona-Abstandsregeln hätten die Jugendlichen aber eingehalten. Platzverweise habe die Polizei bei dem Einsatz auf der Wiese nicht erteilt, sagte er. Allerdings hätten die Beamten bei einigen die Personalien aufgenommen, um sicherzugehen, dass am Ende auch der Müll aufgeräumt werde.

Auch am Abend ging es auf der Wiese friedlich zu, junge Leute saßen in kleinen Gruppen am Donau-Ufer - mit ausreichendem Abstand.