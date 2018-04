Umwelt Abfall: Nur Müllpaten sollen sammeln

Ulm / Ulrike Schleicher

Wer freiwillig den Dreck von anderen wegräumt und auf den Recyclinghöfen abgeben will, muss mit Schwierigkeiten rechnen.

Jeder soll nach seiner Facon selig werden, schrieb um 1740 schon Preußenkönig Friedrich II. Deshalb betreiben die einen seit neuestem „Plogging“ – das ist Jogging, bei dem nebenher Abfall von den Straßen gesammelt wird, den Leute rücksichtslos fallen gelassen haben.

Die anderen sammeln auch Abfall, gehen dabei aber gemütlich spazieren. Zu dieser Gattung gehört ein Rentnerpaar vom Eselsberg. „Wir sammeln seit rund fünf Jahren Müll auf“, erklärt der 70-jährige Mann, der sich einen Greifer zugelegt hat, damit er das Zeug nicht in die Hand nehmen muss. Ihn ärgere es einfach, wenn er beispielsweise Müll am Blau­ufer sehe: „Ich habe noch gelernt, dass man seinen Abfall ordentlich entsorgt.“ Besonders schlimm: Immer wieder findet er Umweltschädliches wie Autobatterien.

Was in zahlreichen Medien in ganz Europa und bereits auch in Deutschland als „neuer, umweltfreundlicher Trend“ gelobt wird, kommt in Ulm allerdings nicht gut an, sagt der Rentner. Grund seien Probleme bei der Entsorgung. So habe er jüngst einen kleinen Müllsack voll gesammelt und diesen auf den Recyclinghof nach Jungingen gebracht, wo er ihn in Absprache mit den dortigen Mitarbeitern in den Sperrmüllcontainer werfen wollte.

Nur: Man glaubte ihm nicht, dass er Abfall von öffentlichen Flächen dabei hatte. „Ich müsse ihn entweder in meinem Hausmüll entsorgen oder eine Sperrmüllabfuhr von meinem Bescheid scannen lassen.“ Ansonsten könne er den Müll auch wieder auf die Straße werfen. „Ich habe mich so geärgert, dass ich den in irgendeinen Container warf, worauf die Mitarbeiterin mein Fahrzeug fotografierte.“ Nun werde er wohl Ärger bekommen, sagt der 70-Jährige. Er findet den Vorfall absurd: „Ist es nicht lustig, dass man ungeschoren Müll in der Öffentlichkeit wegwerfen kann, wenn aber eingesammelter Straßenmüll beim Entsorger abgeliefert werden soll, gibt es Scherereien.“

Keinen Nachweis

Tatsächlich könnte der Mann nun mit einer Geldbuße zwischen 10 und 50 Euro rechnen, sagt EBU-Interimschef Alfons Zoller. Er deckt seinen Mitarbeitern den Rücken. Seit vergangenem Jahr seien die Regeln eben strenger: „Und der Mann konnte das ja nicht beweisen.“ Es sei ehrenwert, dass er freiwillig Abfall einsammle, aber für diesen Personenkreis habe man in Ulm die Müllpatenschaft eingerichtet – „das sind Bürger, die bei uns registriert sind und ehrenamtlich bestimmte Straßenzüge, Grünanlagen und Flächen sauber halten“.

2008 sei diese Patenschaft eingerichtet worden, erzählt Abfallberaterin Ute Seibt. Diese sei ein einziger Erfolg: „Jedes Jahr melden sich mehr Freiwillige.“ Inzwischen seien es 83, die Mehrheit sind Rentner. Die zu reinigende Fläche suche sich jeder selbst aus: „Auch die Größe und wie oft. Da gibt es natürlich keine Vorgaben.“ Wer Abfall gesammelt hat, bringt ihn entweder bei den EBU vorbei oder lässt ihn abholen. Auf die Recyclinghöfe solle man ihn nicht bringen. „Die Leute haben ja keinen Ausweis als Müllpate.“ Der einzige Nachweis sei ein Schreiben der EBU, in dem bestätigt wird, dass der Müllpate unfallversichert sei. „Die Versicherung ist notwendig, eine Frau ist beim Sammeln mal in einen Stacheldraht gefallen“, erklärt Seibt.

Zoller will jetzt Kontakt zu dem 70-Jährigen aufnehmen. Auf eine Geldbuße werde man wohl verzichten, aber er rate dem Ehepaar, sich als Müllpate registrieren zu lassen. Ob er Mann den Vorschlag annimmt, bleibt abzuwarten. Die EBU habe ihm das Ehrenamt gründlich verleidet: „Bürgerschaftliches Engagement wird offensichtlich nicht honoriert.“ In den EBU herrsche anscheinend ein großes Misstrauen gegenüber dem Bürger und „schreckliche Angst vor Sperrmüll“.