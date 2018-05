Bildung Abends in die Schule

Ulm / Beate Rose

Vor knapp zwei Jahren waren sie 30 Schüler, als sie an der Abendrealschule Ulm starteten. „Der Erste ist nach zwei Stunden gleich wieder gegangen“, erzählen Schüler des diesjährigen Prüfungskurses. Sie haben die schriftlichen Prüfungen bereits hinter sich, die mündlichen stehen noch an. Bis hierher haben es 15 geschafft. Denn Lernen am Abend ist anstrengend, erfordert viel Disziplin. Darüber sind sich nicht nur die Schüler einig, auch Schulleiter Jürgen Volz und Lehrer Hans-Joachim Hübner pflichten bei. Bei denjenigen, die durchhalten, sieht Hübner eine „hohe innere Motivation. Die wollen.“

Eine, die will, ist Ayten Elkatmis (35). Sie hat zwar einen Hauptschulabschluss, aber sie möchte mehr. Mit 16 hat sie geheiratet, vier Kinder großgezogen. Die älteste Tochter ist inzwischen 19, sie legt derzeit ihre Abiprüfungen ab, während die Mutter den Realschulabschluss schaffen will. Zur Abendrealschule habe sie die IHK geschickt, wo sie eine Ausbildungsberatung machte. Doch der Rat lautete, sich zunächst um einen höheren Schulabschluss zu bemühen.

Deswegen geht Ayten Elkatmis seit fast zwei Jahren fünf Tage in der Woche zur Abendrealschule, die die Räume der Elly-Heuss-Realschule benutzt.

Eine andere Bildungsbiografie hat Jonas Loran (20). An fünf Ulmer Schulen war er Schüler, meist nicht für lange Zeit. „Ich bin vom Gymnasium auf die Hauptschule gerutscht“ – weil er als Jugendlicher gegen alles rebelliert habe. Mittlerweile verdient er sein Geld damit, „Essen auf Rädern“ auszuliefern. Aber Jonas Loran strebt andere berufliche Perspektiven an. Das Schwierige an der Abendschule sei für ihn, sich „am Ende des Tages nochmal zu konzentrieren.“

Ayten Elkatmis schwärmt hingegen von den freundlichen Lehrern, die gerne in die Schule kommen und von denen man viel lernt. Lehrer Hübner etwa, der an diesem Abend eine Mathearbeit zurückgibt, geht jede Aufgabe für die ganze Klasse nochmal durch.

„Wir nutzen jede Stunde“

Das gleichschenklige Dreieck wird besprochen und der Satz des Pythagoras. Noch lernen, obwohl die schriftlichen Prüfungen vorbei sind? „Wir nutzen jede Stunde“, sagt Hübner. Er hat vor 15 Jahren an der Abendschule angefangen und beschreibt die Arbeit als „sehr erfüllend“. Hauptberuflich ist er Berufsschullehrer im sonderpädagogischen Dienst im Alb-Donau-Kreis. Der Unterschied von Berufs- zu Abendschülern sei die „spürbare Motivation, einen höheren Bildungsabschluss“ zu erlangen.

Die Abendrealschule gibt es inzwischen seit 53 Jahren, Volz ist der vierte Chef. Geändert haben sich die Schüler und ihr Antrieb, erzählt er. Während es früher Handwerker waren, die beruflich mehr erreichen wollten, sind es heute Leute mit „teils schwierigen persönlichen Geschichten“.

Schulabbrecher treffen dort auf Leute, „die etwa in schwierigen familiären Situationen leben“, formuliert Volz. Die schulische Vorbildung ist unterschiedlich, manche starten „auf einem Level unterhalb des Hauptschul-Niveaus“, beschreibt Volz. „Wir stellen uns dieser Aufgabe.“ Mancher Schüler fehle oft unentschuldigt. Denen telefoniert Volz hinterher, immer bemüht, dass „niemand auf der Strecke bleibt“.

Doch den Realschulen im Land brechen die Schüler weg. Das ist in Ulm nicht anders. Das weiß Volz, da er im Vorstand des Landesverbands der Abendrealschulen ist. So lernten im Jahr 2000 an der Ulmer Abendrealschule 105 Schüler, 2016 waren es noch 42. Die Gründe für die geringeren Schülerzahlen sieht Volz auch in der Vollbeschäftigung. „Viele wollen Geld verdienen.“ Und er verweist auf die vielfältigen Möglichkeiten, in Ulm zu einem Bildungsabschluss zu kommen.

Dennoch schätzt der 69-jährige Volz die Abendschule, deren Leiter er seit 1989 ist, als so wichtig ein, dass er sie nicht einfach aufgeben will. „Wenn wir diejenigen so in die Spur setzten, dass sie zurückfinden in Beruf und Gesellschaft, dann haben wir doch etwas geleistet.“ Ayten zum Beispiel will sich zur Bürokauffrau ausbilden lassen. Und Jonas sagt: „Ich mache weiter, vielleicht mit dem Abendgymnasium.“