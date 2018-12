Klatsch am Rand Abele: Arbeiter mit Glamourgirl

Ulm / uwe

In Baden-Baden wurden am vergangenen Wochenende die Sportler des Jahres ausgezeichnet. Mit dabei auf der großen Bühne im prunkvollen Saal des Kurhauses: Arthur Abele, Zehnkampf-Europameister des SSV Ulm 1846. Einer, der wie kaum ein zweiter für harte Arbeit steht und Kampfgeist. Einer, der nie aufgibt, auch wenn die Situation noch so aussichtslos erscheint. In Baden-Baden hat er sich nun die bronzene Trophäe für den dritten Platz abgeholt und durfte den Abend gemeinsam mit zahlreichen anderen Spitzensportlern genießen. Die Fotografen setzten ihn besonders gern in Szene, auf dem Roten Teppich vor der Gala ebenso wie anschließend im Saal. Besonders dann, wenn er mit seiner Lebensgefährtin Susann posierte, die in ihrem goldenen Kleid mit viel Beinfreiheit ihren Arthur im Blitzlichtgewitter herzte.

Überhaupt sind Sportler gefragt. Turnerin Janine Berger ist Markenbotschafterin der Firma Stiefel. Wie das zusammenpasst? Das erklärt die 22-Jährige so: „Wie beim Turnen braucht ein Unternehmen gute Einzelkämpfer, aber auch ein herausragendes Team – die Richtlinien sind vergleichbar“, sagt die Vierte der Olympischen Spiele in London am Sprung. Motivationssätze aus dem Lehrbuch kennt sie zur Genüge, so wie diesen: „Erfolg ist die Summe allen Scheiterns, denn Niederlagen gehören einfach dazu und stählen einen für den Erfolg.“ Ihr größter Erfolg war Platz vier am Sprung bei den Spielen in London 2012. Der „schönste Moment“ in ihrem leben. Doch nach einer schweren Knie-Verletzung, verkriecht sie sich, hört komplett auf und findet erst langsam wieder zurück, auch durch professionelle Hilfe. Heute sagt sie: „Früher dachte ich, Turnen ist mein ganzes Leben, jetzt denke ich: Turnen gehört zu meinem Leben dazu.“ Jetzt studiert Janine Berger und turnt wieder für das Bundesligateam des SSV 46.