Autofahrer in Ulm müssen sich auf eine neue Umleitung einstellen: Weil an der Ecke Syrlinstraße/Karlstraße das ehemalige Bafög-Amt abgerissen wird. Die Ulmer Wohnungs- und Siedlungs-Gesellschaft (UWS) wird an dieser Stelle 27 Wohnungen bauen.

Acht dieser Wohnungen werden mit Mitteln des Landes Baden-Württemberg gebaut. Die UWS hat insbesondere Mieter mit geringem Arbeitseinkommen im Blick, die Schwierigkeiten haben, sich am allgemeinen Wohnungsmarkt zu versorgen.

Um eine ausgewogene Sozialstruktur sicher zu stellen, werden die anderen Wohnungen dem allgemeinen Mietwohnungsmarkt zur Verfügung gestellt. Die Wohnungen werden durch die UWS ausschließlich vermietet.

Vollsperrung der Syrlinstraße in Ulm

Für den Abriss des bestehenden Gebäudes muss die Syrlinstraße in der Zeit vom 7. bis 13. September voll gesperrt werden. Ein Abbiegen von der Karlstraße in die Syrlinstraße ist dann nicht mehr möglich, teilt die Stadt auf Anfrage mit. Eine Umleitung wird über die Nebenstraßen ausgeschildert.

Bereits jetzt ist der der Gehweg der Syrlinstraße auf Höhe der Baustelle gesperrt. Fußgänger müssen den gegenüberliegenden Gehweg benutzen.