Ins kühle Nass - Seen und Freibäder in der Region

Ulm / keu

Wer in Ulm und der Region baden gehen will, dem bietet sich eine große Auswahl an Seen und Freibädern.

Ausgezeichnete Wasserqualität der Seen in der Region

Nach einem neuen EU-Bericht erfüllen 98 Prozent der 2287 untersuchten deutschen Badestellen die EU-Mindeststandards für Badegewässer. Den allermeisten (91,4 Prozent) bescheinigt der Bericht sogar eine ausgezeichnete Qualität. Auch die Seen in der Region weisen allesamt beste Wasserqualitäten aus.

Auf der Übersichtskarte finden Sie Freibäder und Badeseen in der Region