Hauptbahnhof Ab Herbst barrierefrei zum Bahnsteig

Ulm / swp

Bis Dezember sollen die Bauarbeiten für die barrierefreie Anbindung des Fußgängerstegs an die Bahnsteige im Ulmer Hauptbahnhof abgeschlossen sein. Die ersten beiden Abgänge sollen bereits zum 10. September und damit zum Beginn der Bauarbeiten für den ersten Bauabschnitt der Elektrifizierung der Südbahn fertiggestellt sein. Dies geht aus der Antwort des baden-württembergischen Verkehrsministeriums auf eine Anfrage des Landtagsabgeordneten Jürgen Filius hervor.

„Die Bereitstellung der ersten barrierefreien Verbindungen ab September ist das Mindeste, was die Stadt und die Bahn für ihre Kunden am Ulmer Bahnhof bei den derzeit umständlichen Wegeführungen um den Bahnhof tun kann“, teilt Filius (Grüne) mit. „Die Anbindungen sind zumindest eine gewisse Erleichterung für die Menschen, da sie den Weg zum Umstieg am ZOB West vereinfachen und verkürzen.“

Wegen der Arbeiten zur Elektrifizierung müssen die Fahrgäste der Südbahn ab 10. September am ZOB West in Ulm auf den Schienenersatzverkehr ausweichen. „Die Bereitstellung der Verbindungen muss wie geplant zu Beginn der Elektrifizierungsarbeiten gewährleistet sein“, betont Filius. Er will die Bahn nochmals auffordern, den Zeitplan zur Realisierung der Verbindungen zwischen Fußgängersteg und Bahnsteigen einzuhalten.