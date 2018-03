Buch Aras: „Haltung und Empathie sind gefragt“

Ulm / Rudi Kübler

Landtagspräsidentin Muhterem Aras stellt im DZOK ein Buch über Widerstandsbiographien vor.

Den ganzen Tag mit dem Grundgesetz unterm Arm herumzulaufen sei nicht nötig, sagte Muhterem Aras, um augenzwinkernd hinzuzufügen. „Es reicht schon, wenn man ein paar Grundrechte im Kopf hat.“ Als da sind: der Schutz der Menschenwürde, die Freiheit des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses, Meinungsfreiheit, Informationsfreiheit, Pressefreiheit, das Asylrecht oder auch das Widerstandsrecht, um nur ein paar zu nennen. Die Grundrechte stärker ins Bewusstsein der Bürger zu bringen, ist ein Anliegen der Landtagspräsidentin. Das machte Aras auch gestern deutlich, als sie in der KZ-Gedenkstätte Oberer Kuhberg das Buch „Mut bewiesen. Widerstandsbiographien aus dem Südwesten“ vorstellte. Ein Buch, das die Landeszentrale für politische Bildung (LpB) herausgibt und das vierzig Lebensgeschichten von Persönlichkeiten enthält, die sich der NS-Diktatur aus verschiedenen Gründen und auf unterschiedliche Weise verweigert haben.

Die Erinnerungsarbeit weise nicht nur in die Vergangenheit, sagte Muhterem Aras; diese Biografien machten Mut, auch heute für die Demokratie und für einen offenen und respektvollen Umgang miteinander einzustehen, sagte die Landtagspräsidentin. Es gehe um „Haltung, Zivilcourage und Empathie“ – und darum, Rechtspopulisten, die die Gesellschaft spalten wollten, entgegenzutreten. „Wenn jeder seinen Teil dazu beiträgt, ist unser Deutschland gewappnet“, sagte sie unter großem Beifall.

Nur ein klatschte nicht: der AfD-Landtagsabgeordnete Daniel Rottmann. Auch als es um die infamen Vereinnahmungsversuche des Widerstands durch die AfD ging – einzelne Vertreter, unter anderem der Ulmer AfD-Kreisvorsitzende, hatten die Partei in eine Traditionslinie mit der Weißen Rose gerückt –, gab sich Rottmann unbeeindruckt. Wie dieser Geschichtsverdrehung begegnen? Die Historikerinnen setzen auf Aufklärung. „Der Widerstand in einer Diktatur sei nicht vergleichbar mit einem Widerspruch in einer pluralistischen Gesellschaft“, so Prof. Angela Borgstedt (Uni Mannheim), die den Biographie-Band initiiert und maßgeblich konzipiert hat.

Dr. Nicola Wenge, Leiterin des Dokumentationszentrums Oberer Kuhberg, hob ebenfalls auf eine sachliche Auseinandersetzung ab. Man müsse nur die Flugblätter der Weißen Rose mit AfD-Aussagen vergleichen, „die Flugblätter sind ein Manifest der Humanität, reich an Empathie und ein Appell für ein freies Europa ...“ Dass sowohl Ulmer Bürger und Politiker als auch die vier Neffen von Hans und Sophie Scholl sich dezidiert gegen diese Vereinnahmungsversuche durch die AfD gewehrt hätten, spreche eine deutliche Sprache. Viel Beifall, auch von Julian Aicher, einem der vier Neffen. Nur einer klatschte nicht ...