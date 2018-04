Erinnerung „Wir wollten die Leute informieren“

Ulm/Stuttgart / mku

Die Erfahrungen, die er als Schüler und später als Soldat gemacht hat, waren für Walter Hetzel (93) lebensentscheidend: Er wurde nach dem Krieg katholischer Priester in Schwäbisch Gmünd und Stuttgart-Sommerrain. Seit dem Tod von Heiner Guter und Franz Müller im März 2015 ist er das einzige lebende Mitglied der beiden Schülergruppen, heute lebt er in einem Seniorenheim in Stuttgart.

Sie haben die Galen-Predigten gegen Ende 1941 heimlich vervielfältigt. Da war die Wehrmacht überall auf dem Vormarsch, Hitler war auf dem Höhepunkt seiner Beliebtheit. Haben Sie wirklich an einen Erfolg Ihrer Aktion geglaubt?

Walter Hetzel: Heinz Brenner und ich haben uns keinen politischen Erfolg davon versprochen. Wir wollten die Leute darüber informieren, was in Deutschland wirklich läuft. Und wir haben gehofft, dass Andere das Gleiche machen wie wir.

Hatten Sie keine Angst, dass die Gestapo Ihnen auf die Schliche kommt?

Wir hatten schon eine Ahnung, was mit Menschen passiert, die gegen das Regime sind. Aber was mit uns passieren könnte, wenn es herauskommt, darüber habe ich mir keine Gedanken gemacht, seltsamerweise.

Dabei hatten Sie ja sogar mit der „Weißen Rose“ zu tun…

… ja, aber nur indirekt. Mein Klassenkamerad Hans Hirzel hat Flugblätter der „Weißen Rose“ in Umlauf gebracht, dazu stand er in Briefkontakt mit Sophie Scholl. Die hat ihm aber nicht direkt geschrieben, sondern die Briefe an mich adressiert. Wenn ein Brief mit „Walter F. Hetzel“ adressiert war, dann wusste ich, der ist für Hans Hirzel bestimmt. Was da drin stand, wusste ich nicht genau. Das hat mich später vermutlich gerettet.

Wieso das?

Im März 1943, ich war Soldat in Frankreich, wurde ich verhaftet. Die Pistole wurde mir gleich abgenommen, ich bin stundenlang verhört worden, ständig in Hab-Acht-Stellung. Was ich von den Briefen von Sophie Scholl (sie war damals bereits hingerichtet worden) an Hans Hirzel wisse? Ich habe - naja, einigermaßen - guten Gewissens sagen können, dass ich die für Liebesbriefe gehalten habe. Die konnten mir das Gegenteil nicht beweisen, am Abend war ich wieder frei.

Schon als Jugendlicher war Ihnen klar, dass Sie Priester werden wollten. Dann mussten Sie zur Wehrmacht und Hitlers Krieg mitmachen. Hatten Sie da keine Bedenken?

Natürlich hatte ich die, aber auf Kriegsdienstverweigerung stand ja die Todesstrafe. Im Herbst 1943 befand sich die Wehrmacht bereits auf dem Rückzug. Diese Phase des Krieges war nicht weniger blutig und verlustreich als der Angriffskrieg. Gegen Weihnachten 1943 lag ich in der Nähe von Kiew im Schützengraben, als nachts ein sowjetischer Stoßtrupp mit lauten „Urräh-Rufen“ und Maschinengewehrfeuer auf uns zu rannte. Tod oder Überleben – an das Fünfte Gebot dachte in diesem Moment keiner. Deshalb „Nie wieder Krieg!“

Das letzte Mal waren Sie Anfang der 90er Jahre bei der Eröffnung der vh-Ausstellung über die „Ulmer Schülergruppe“ in Ulm. Hat Ihre frühere Schule, das Humboldt-Gymnasium, Sie seit dem Krieg einmal eingeladen?

Nein, nie. Von den anderen Mitgliedern unserer Gruppe habe ich auch nicht gehört, dass die mal eingeladen waren.