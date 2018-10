Kita in Ulm „Wir werden eine Lösung für die Familien finden“

Ulm / Verena Schühly

Eltern der Kita St. Elisabeth bekommen Unterstützung, wenn während des Neubaus ein Ausweichquartier am Kuhberg bezogen wird.

In der katholischen Kita St. Elisabeth in der Ulmer Weststadt hat es einigen Ärger gegeben, weil sich die Eltern von der Kirchengemeinde nicht richtig informiert fühlten. Der Grund dafür war, dass das Gebäude, in dem sich die Kita befindet, abgerissen und neu gebaut werden soll (siehe Info-Kasten). Doch nun hat es ein klärendes Gespräch gegeben und beide Seiten gehen davon aus, dass das weitere Vorgehen einvernehmlich geregelt wird.

„Wir Eltern haben schon gewusst, dass der Kindergarten abgerissen wird. Aber wir sind immer davon ausgegangen, dass die Gruppen dann ins Roncallihaus kommen“, sagte Maria Kvesic, die Vorsitzende des Elternbeirats.

Als aber vor den Sommerferien bekannt wurde, dass der Kirchengemeinderat ein Ausweichquartier für die Kita sucht, fühlten sich die Eltern wie vor den Kopf geschlagen. Wohin kommen die Kinder? Wie sollen Familien ohne Auto eine andere Einrichtung erreichen? Solche Fragen machten die Runde – und blieben zunächst unbeantwortet.

Schwierige Suche

Erst in der vergangenen Woche hat der Kirchengemeinderat von St. Elisabeth die Eltern zu einem klärenden Gespräch eingeladen. Knapp 30 Mütter und Väter nahmen daran teil. „Wir sprechen erst jetzt mit Ihnen, weil wir selbst erst jetzt wissen, wie es konkret weitergeht“, versicherten Alexander Schöllhorn und Michael Spooren, der Vorsitzenden des Kirchengemeinderats und sein Stellvertreter.

Spooren berichtete, dass die ersten Pläne vorgesehen hatten, während der zweijährigen Bauzeit des neuen Hauses Container für die Kita aufzustellen. „Aber bei der Größe der Baustelle war klar, dass sich das nicht mit dem Kindergarten verträgt. Das wäre zu gefährlich.“ Also ging die Suche nach alternativen Standorten für die dreigruppige Kita los: beispielsweise an der früheren Wagnerschule, im Klösterle an der Haßlerstraße, in der Bleidornkaserne, auf der Blauwiese. Überall aber gab es nur Absagen. „Für den Betrieb einer Kita gibt es Auflagen: Ein paar freie Räume allein reichen nicht. Sondern sie müssen für Kinder geeignet sein, beispielsweise was die Sanitäranlagen und den Außenbereich betrifft“, erläuterte Spooren.

Und so blieb als mögliches Ausweichquartier nur das Rupert-Mayer-Haus übrig, das Gemeindehaus der katholischen Heilig-Geist-Gemeinde am Kuhberg. Allerdings war deren Gemeinde anfangs davon nicht begeistert: Denn im 2012/3 generalsanierten Haus ist seit Sommer 2015 provisorisch die gemeindeeigene Kita untergebracht, nachdem deren Haus abgebrannt war. Der Neubau der Kita im Neunkirchenweg soll nun Anfang 2019 bezugsfertig sein.

Inzwischen aber hat die Heilig-Geist-Gemeinde zugestimmt, dass die Kinder von St. Elisabeth ins Rupert-Mayer-Haus können. Allerdings muss für die dritte Gruppe ein Container aufgestellt werden. „Das ist jetzt unsere einzige Option“, sagten Schöllhorn und Spooren. Als möglichen Umzugstermin nannten die beiden Frühjahr 2019.

Mehr Zeit und Kosten

Die Eltern monierten, dass der Weg von St. Elisabeth auf den Kuhberg 1,7 Kilometer betrage und gerade für kleine Kinder weit sei. Da müssten die Familien mehr Zeit zum Bringen und Holen der Kinder einplanen. Das sei schwierig für jene, die entweder kein Auto haben oder diese Wege mit dem Weg zur Arbeit verbinden. Die Alternative, für den Weg Bus oder Straßenbahn zu nutzen, sei für manche Familien teuer – zumal die kleinen Kinder nicht alleine fahren können und daher ein weiterer Fahrschein für die Begleitperson zu bezahlen wäre.

Schöllhorn und Spooren hörten sich die Bedenken an und versprachen: „Wir werden für Härtefälle eine Lösung zu finden.“ Sie regten auch an, über Fahrgemeinschaften nachzudenken.

Maria Kvesic und die anderen Eltern zeigten sich zufrieden mit der Aussicht auf finanzielle Unterstützung. In der Kita soll dazu jetzt eine Umfrage gemacht werden, um den konkreten Hilfebedarf zu erheben. Weiter baten die Eltern, informiert zu werden, sobald die Pläne konkreter werden.

