Einstein-Marathon 2018 Ding-Walk: „Wir walken für unser Selbstbewusstsein“

Ulm / Beate Rose

Trotz Handikap etwas erreichen: Das wollen jene Starter, die mit Atemwegserkrankungen zu kämpfen haben. Sie starten beim Zehn-Kilometer-Lauf.

Babs Müller (60) ist chronisch lungenkrank, leidet an COPD. Wer davon betroffen ist, geht oft nicht mehr unter die Leute, „weil man sich wie ein Bremsklotz fühlt“, sagt sie. Nicht so Babs Müller. Sie hat den „Chor der Atemlosen“ gegründet. Zum vom Verkehrsverbund „Ding“ gesponserten „Ding-Walk“ über die Distanz von zehn Kilometern hatte sie ihre Chorkolleginnen ebenfalls angespornt.

„Das war ihre neueste Idee“, erzählt Müllers Mitsängerin Andrea Horn, ebenfalls chronisch lungenkrank. Singen, laufen, aktiv bleiben – das helfe gegen die Krankheit. Und es baue das Selbstwertgefühl auf. „Trotz unseres Handicaps können wir etwas schaffen“, sagt Müller. Wobei sie nicht die gesamte Strecke laufe, sie hat sich die Fünf-Kilometer-Distanz vorgenommen.

Das Dabeisein zählt

Andrea Horn läuft die vollen zehn Kilometer. „Sie ist einer unserer Laufengel“, erzählt Müller. Deren Aufgabe ist es, die anderen insgesamt zwölf Patienten an vorher festgelegten Punkten unterwegs abzuholen und zu motivieren. Für alle zählt das Dabeisein und nicht die Zeit.

Knapp 600 Walker sind am Sonntag in Ulm gestartet. Zum ersten Mal dabei waren Karin, Claudia und Ingrid, Schwestern aus Asch. Claudia gesteht: „Ich laufe lieber im Wald.“ Immer sonntags mit den Schwestern. „Wir laufen und tauschen uns über Neuigkeiten in der Familie aus.“ Dass Walker vor allem am Reden interessiert seien, verneinen die drei energisch. „Wer reden kann, ohne Seitenstechen zu bekommen, der macht alles richtig“, sagt Claudia. Leider würden viele Läufer die Walker belächeln, schon wegen der Stöcke. Dabei, sagt Claudia, seien die wichtig, um die Knie zu entlasten. Auch wegen der verglichen mit Marathonläufern eher bescheidenen sportlichen Leistungen würden Walker oft nicht richtig ernst genommen. Doch da sind sich die drei Schwestern einig: „Wenn man’s richtig macht, ist es anspruchsvoll.“

