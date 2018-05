Klinikum „Wir nehmen die Probleme ernst“

Ulm / ruk

Er wolle nichts schön- oder kleinreden, „wir haben objektiv eine Menge Probleme“, räumte gestern Prof. Udo Kaisers als Reaktion auf den Pflegenotstand am Uni-Klinikum ein (wir berichteten). Manche dieser Probleme seien systemisch bedingt, so der Leitende Ärztliche Direktor des Uni-Klinikums Ulm, „das ist kein Spezifikum von Ulm“. Manche Probleme seien hausgemacht, gestand Kaisers ein und spielte damit auf die vielen Abgänge im Pflegebereich an. Die Verluste seien teilweise gravierend – auch und gerade im Leitungsbereich, „wir verlieren einerseits an Know-how“. Andererseits gelinge es dem Klinikum nicht, den Verlust an Pflegekräften zu kompensieren, trotz der Akademie für Gesundheitsberufe in Wiblingen, wo der Pflegenachwuchs eigentlich ausgebildet werde. „Wir können die Probleme im Pflegebereich nur lösen, wenn wir junge Leute finden und die Arbeitsbedingungen objektiv verbessern“, so Kaisers weiter. Der Vorstand rede intensiv und viel mit allen Beteiligten, „wir sind viel auf den Stationen, sehen die Probleme und nehmen die Punkte hundertprozentig ernst. Wir müssen die Pflege an Bord nehmen. Das ist entscheidend.“