Bildung „Wir lesen“-Leiterin im Interview

Ulm / Janina (16)

In der vergangenen Woche wurde berichtet, dass das Projekt „Wir lesen“ wieder angefangen hat. Aber worum geht es dabei genau? Als Jugendreporterin, die hinter allem eine Story wittert, mache ich mich auf ins Medienhaus der SÜDWEST PRESSE und befrage Annkathrin Rapp, die Teamleiterin der Bildungsprojekte. Kisten stehen auf dem Gang, Topfpflanzen und Ordner werden umher getragen. Annkathrin Rapp führt mich in ihr Büro und klärt mich über das Chaos auf: Heute ist Umzugstag. Einige Mitarbeiter ziehen in neue Büros. Da das Telefon noch nicht umgestellt ist, kann ich in Ruhe meine Fragen stellen.

Frau Rapp, was ist Ihre Aufgabe im Medienhaus?

Annkathrin Rapp: Ich leite die Bildungsprojekte der SÜDWEST PRESSE. Zusammen mit Sabine Krischeu kümmere ich mich um die Planung, Durchführung und Koordinierung aller Teilprojekte.

Welche Teilprojekte sind das?

Unter der Dachmarke „Wir lesen“ bieten wir drei altersabhängige, laufzeitenbezogene Projekte an: „Wir lesen intensiv“ für Schüler der weiterführenden Schulen mit zweimal sechs Wochen, „Wir lesen junior“ für Schüler der Grundschulen mit zweimal vier Wochen und „Wir lesen mini“ für Vorschüler in den Kindergärten, auch mit zweimal vier Wochen. Und dann haben wir „Wir lesen täglich“. In diesem Projekt spenden Paten Schulen ein Jahr lang Zeitungs-Abonnements. Die Zeitungen werden in den Schulen zur Lektüre für die Schüler ausgelegt, sodass jeder, unabhängig von den anderen Projekten, Zugang zur Zeitung und zu fundierten Nachrichten erhält. Viele Schulen haben dafür extra eine Leseecke von uns eingerichtet bekommen.

Woher wissen Sie, was die Lehrer und Schüler brauchen?

Ich habe Pädagogik und BWL studiert und habe in Vorschulen und Schulen gearbeitet. Zudem konnte ich Erfahrungen mit anderen Kinderprojekten der Medienbranche sammeln. Daher verfüge ich über die fachliche Qualifikation für die Konzeption und Umsetzung von Bildungsprojekten.

Das klingt nach sehr viel Arbeit, was ist im Moment zu tun?

Im Moment akquirieren wir die Paten für das kommende „Wir lesen täglich“-Jahr. Eine Patenschaft läuft nicht automatisch weiter und muss jedes Jahr neu abgemacht werden. Außerdem ist ja wie gesagt „Wir lesen intensiv“ gerade angelaufen. Jeder teilnehmende Schüler bekommt seit einer Woche die SÜDWEST PRESSE und es gilt, die Recherchewünsche der Lehrer zu koordinieren. Ende des Monats, am 26. November, findet unser jährliches Highlight, die „Wir lesen“-Party, statt. Hier bieten wir allen Beteiligten die Möglichkeit, sich zu treffen. Es wird ein Bühnenprogramm und eine Kunstausstellung geben – der Abend wird komplett von Schülern gestaltet, die sich ihren Paten präsentieren und Danke sagen wollen. Unser Jugendreporterteam hilft uns dabei, empfängt die Gäste, moderiert den Abend und sorgt für die Berichterstattung. Das alles muss koordiniert werden.