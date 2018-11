Auftakt „Wir lesen intensiv“ startet

Ulm / jkl

Von dieser Woche an bekommen viele Schülerinnen und Schüler weiterführender Schulen in der Region wieder die SÜDWEST PRESSE in ihre Klassenzimmer geliefert. „Wir lesen intensiv“ startet. 104 Klassen mit insgesamt 2348 Schülerinnen und Schülern nehmen in diesem Jahr – verteilt auf zwei Projektphasen – an der Aktion teil. Die Mädchen und Jungen lernen verschiedene journalistische Darstellungsformen kennen und und können selbst erleben, wie eine Recherche für einen Zeitungsartikel abläuft. Dabei können sie einerseits selbstgewählte Themen recherchieren oder sich für eines der Angebote der Sponsoren, die das Zeitungsprojekt finanzieren, entscheiden. Die Sparkasse Ulm und die Stadtwerken Ulm / Neu-Ulm unterstützen auch im laufenden Schuljahr 2018/2019 den Projektdurchlauf.

Die Ergebnisse der Recherchen sind in den kommenden Wochen auf der „Wir lesen“-Seite zu finden. „Wir lesen intensiv“ richtet sich an alle Schüler der weiterführenden Schulen (Schwerpunkt ab Klasse 8 bis inklusive Berufsschule). Innerhalb der sechs- oder zwölfwöchigen Projektphase erhält jeder Schüler täglich ein eigenes Zeitungsexemplar, um sich zu informieren, die Inhalte zu analysieren und sich vielleicht auch selbst am Schreiben eines eigenen Artikels zu versuchen.

Letztendlich dient die vertiefte Zeitungsarbeit nicht nur dem Einhalten der vorgegebenen Bildungspläne, sondern erweitert zudem die sprachliche Kompetenz und das Allgemeinwissen jedes einzelnen Schülers.

Info In diesem Jahr läuft das „Wir lesen intensiv“-Projekt vom 5.November bis 14. Dezember 2018 und vom 14. Januar bis 22. Februar 2019. Nachmeldungen sind noch für beide Projektphasen

möglich, entweder per Mail:

wir.lesen@swp.de oder telefonisch

unter (0731) 156 600.