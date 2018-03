Auszeichnung Münsterbauhütte: „Wir arbeiten an etwas Besonderem“

Ulm / Verena Schühly

Bauhütten von Ulm, Freiburg und Köln gehören jetzt zum immateriellen Kulturerbe. Was sagen die Ulmer Steinmetzen dazu?

Hier wird besondere Arbeit geleistet. Das hat die Ulmer Münsterbauhütte jetzt schwarz auf weiß: Das Bauhüttenwesen wurde zum immateriellen Kulturerbe in Deutschland erklärt. „Das freut mich sehr und ist eine Anerkennung unserer Leistungen zum Erhalt von Kulturgütern“, sagt Münsterbaumeister Michael Hilbert. Als einer der Hauptverantwortlichen hat er die Bewerbung seit 2015 vorangetrieben. Das Verfahren wurde 2016 um die Hütten von Freiburg und Köln erweitert, weil alle den gemeinsamen Ansatz haben: traditionelle Handwerkstechniken und -wissen zu bewahren, weiterzugeben und weiterzuentwickeln beim Erhalt der gotischen Großbauwerke.

Am Dienstag herrschte ob der Auszeichnung große Zufriedenheit in der Werkstatt an der Nordseite des Münsters. „Wir führen die Arbeit fort, die Kollegen vor Jahrhunderten gemacht haben, und bewegen uns sozusagen auf deren Spuren“, beschreibt Andreas Schacher (48) seine Arbeit. Der Steinmetz und -bildhauer ist seit 25 Jahren in der Ulmer Hütte tätig und empfindet diese Arbeit „schon als etwas Besonderes“.

Johannes Böck

Auch für seinen jungen Kollegen Johannes Böck (21) ist „eine Ehre“, etwas vor langer Zeit Begonnenes fortzuführen. Er hat bis Dezember am Freiburger Münster gearbeitet und ist seit Januar in Ulm. Die Art des handwerklichen Arbeitens empfindet er an beiden Orten als ähnlich.

Roman Koch

Nach mittlerweile zehn Jahren in der Ulmer Hütte Münsters ist für den Steinmetz Roman Koch die tägliche Arbeit „immer noch schön“. Der 31-Jährige mag es, dass „wir hier langfristige Aufgaben haben mit den aufwändigen Stücken. Da kann man sich gut identifizieren“, sagt er und greift wieder zum Meißel.

Emil Kräß

Dienstältester im Team ist Emil Kräß: Der 57-Jährige ist seit 32 Jahren Steinmetz am Münster. „Nirgendwo anders kann man so traditionell arbeiten“, schätzt er seine Tätigkeit und den „guten, sicheren Job“. „Es gibt immer neue Herausforderungen, da wird es nie langweilig.“ Wenn er an einem Stein arbeitet, den vor 200 oder 300 Jahre gefertigt wurde, „dann geht mir schon die Phantasie los, wie es wohl damals war.“ Er schätzt die angenehme Arbeitsatmosphäre, dass bei der Arbeit jeder auf den anderen achtet und dass „einem nicht ständig die Zeit im Nacken sitzt“.

Axel Bohn

Obwohl Kollege Axel Bohn versichert: „Natürlich müssen wir uns auch an Zeit- und Kostenrahmen halten“, die beispielsweise das Denkmalamt vorgibt. Aber es sei kein Vergleich zur freien Wirtschaft. „Wir arbeiten hier an etwas Besonderem.“ Bohn ist seit 20 Jahren Steinmetz an der Münsterbauhütte und weiß: „Jeder, der hier arbeitet, hat ein Grundinteresse an Geschichte und Baugeschichte, sonst wären wir nicht hier.“ Das Zusammentreffen mit Experten aus Kunstgeschichte oder Denkmalschutz, die immer wieder ans Münster kommen, erlauben ihm und den Kollegen regelmäßig neue Einblicke.

Im interdisziplinären Team der Münsterbauhütte arbeiten 24 Leute Hand in Hand: Steinmetzen, Steinrestauratoren, Steintechniker, Schreinermeister, Schmid, Bauhelfer, die Mitarbeiterinnen im Büro und der Chef.

Michael Hilbert betont, dass es um mehr geht als das Bewahren von Traditionen: In den Bauhütten werden Arbeitstechniken und Werkzeuge stetig weiterentwickelt und in die Arbeit fließen neueste Erkenntnisse der Materialforschung und des Denkmalschutzes ein. Außerdem hat der Münsterbaumeister längst den nächsten Schritt im Blick und arbeitet daran, dass 2019 der Eintrag in die Liste des Unesco-Weltkulturerbes folgen kann. Deutschland darf pro Jahr eine Nominierung in Paris machen. Ein gemeinsamer Antrag von Deutschland, Frankreich, Norwegen, Österreich und der Schweiz ist vom europaweiten Verband der Dom-, Hüttenbau- und Hüttenmeister in die Wege geleitet. Der Ulmer ist dort seit 2015 ein gefragter Gesprächspartner.