Mode „Westernstiefel halten ewig“

Ulm / Beate Storz

Zeitlos, unverwüstlich und geschlechtsneutral: Der Westernstiefel ist schon längst salonfähig und in der modischen Auslegung sogar für den Theaterabend geeignet. Westernstiefel, die Mode der 80er Jahre, sind heute das angesagte Kleidungsstück der Adepten des Zeitgeistes. Aber anders als damals. Immer noch spitz, immer noch mit ausgeprägten Absätzen. Aber nicht mehr nur aus schwarzem oder braunem Leder, sondern auch farbig in Hellblau, Rosa oder Rot. Und verziert, von Stickereien bis hin zu mehrfarbigen Applikationen. Denn der Westernstiefel ist inzwischen nicht mehr ein Attribut des harten, coolen Cowboys, sondern ein modisches Accessoire für trendige Ladys, die weit mehr sind als nur Cowgirls.

Schuster kann Sohlen ersetzen

„Die Westernstiefel kann man immer tragen, sie sind zeitlos und halten ewig“, sagt Manuela Müller vom Jeansgeschäft Big Bull in der Hafengasse 28. Der Klassiker ist zwar vorne noch spitz, aber es gibt auch die Variante mit runder Form. Ein Großteil der Stiefel im Big Bull stammt von dem spanischen Familienbetrieb Sendra Boots, den es seit 1913 gibt. Die Stiefel sind handgefertigt. Sind die Sohlen abgelaufen, können sie vom Schuster ersetzt werden. Das ist bei vielen anderen Schuhen aus dem Sektor Massenware nicht mehr möglich, vor allem dann nicht, wenn sie geklebt sind.

Cowboystiefel sind also keine Wegwerfschuhe und somit nachhaltig. „Ich kenne Leute, die tragen ihre Stiefel seit über 20 Jahren und kaufen sich nur neue, weil sie Abwechslung im Schuhschrank wollen“, sagt Big-Bull-Inhaber Jonny Müller. Die klassischen Westernstiefel sind aus Rindsleder. Damit sie fest, stabil und warm sind, werden zwei oder mehr Lederstücke übereinandergenäht. Die Füße sind in den Stiefeln immer trocken, denn Feuchtigkeit von außen dringt nicht ein. Überdies sind die Stiefel aufgrund des Materials atmungsaktiv, weshalb der Träger nicht unter Schweißfüßen leide, betont Müller.

Cowboystiefel sind heute entweder schlicht oder auffällig schwarz-weiß und mit einem Adler als Applikation. Es gibt die Cowboystiefel für den Alltag, und es gibt spezielle Damenstiefel mit Pailletten und höherem Absatz. Das Big-Bull-Jeansgeschäft bietet auch gefütterte Stiefel und Stiefeletten an. Für ein paar Cowboystiefel muss der Käufer zwischen 200 und 300 Euro bezahlen.

Die modische Interpretation des Cowboystiefels gibt es im kleinen Schuhgeschäft namens Milas in der Hafengasse 13. Die Geschäftsinhaberin Miloslava Bürger ist immer über die Schuhtrends informiert und hat deshalb auch Stiefeletten und Stiefel im Westernstil parat. Sie fährt extra nach Italien und holt die neue Mode nach Ulm. Sie hat italienische Westernstiefel aus weichem Rindsleder in Schwarz, Rot oder in Nubuckleder, also Wildlederstiefel.

„In Italien heißen sie Texanerstiefel“, weiß Bürger. Der braune Westernstiefel hat eine bronzefarbene Applikation und der schwarze eine silberne auf der Schuhoberseite. Das sind echte Hingucker. Ein anderer Stiefel ist mit Indianermotiven versehen. Allerdings hat sich Milas Schuhladen auf Damenschuhe spezialisiert.

Hinzu kommt: Miloslava Bürger kennt sich mit Füßen und ihren Bedürfnissen aus. Schließlich absolvierte sie ihre Ausbildung in einer Orthopädiewerkstatt für Schuhe. Dehalb kennt sie sich in der Schuhherstellung aus und weiß Bescheid über die verwendeten Materialien. So kann sie bereits beim Einkauf beurteilen, welcher Schuh gut ist und welcher nicht. Sie legt Wert darauf, dass der Schuh sowohl bequem als auch schön ist. Außerdem erkennt sie sofort, ob eine Kundin Platt-, Senk- oder Spreizfüße hat und sucht dann das passende Modell aus.

Bürger empfiehlt, zu Cowboystiefeln durchaus einen Rock oder ein Kleid zu tragen. „Frauen sollten viel öfter Rock oder Kleid tragen, da sehen sie, egal wie ihr Körper gebaut ist, immer gut aus.“